Marc Gasol se voit en personnage de Pulp Fiction

Kyle Kuzma a été écouté ! Après le revers face aux Raptors, l’ailier-fort des Lakers avait demandé à ce que Marc Gasol joue davantage. Il était persuadé que ça pouvait être l’une des solutions pour relancer une franchise qui venait de perdre six de ses sept derniers matchs. Frank Vogel l’a écouté (les problèmes de fautes d’Andre Drummond aidant), et Marc Gasol s’est pris pour The Wolf, incarné par Harvey Keitel dans Pulp Fiction. Une sorte de nettoyeur pour effacer les traces et les bêtises de Vincent et Jules. Il parle peu ou pas, mais il fait le sale boulot.

« Tu débarques quand les choses ne se passent pas trop bien et d’une certaine façon, tu aides tout le monde. Je l’ai donc accepté » a-t-il expliqué en conférence de presse, en faisant référence au personnage du film de Quentin Tarantino. « Le succès d’une équipe est le succès de tout le monde. Il faut en quelque sorte oublier les joueurs, les situations de chacun, et penser de manière globale, en tant qu’équipe. »

Voilà pourquoi, lorsqu’on l’interroge sur sa performance, sa défense sur Nikola Jokic ou encore ses 10 points et 7 rebonds, l’Espagnol ne parle jamais de lui. « Je vais essayer de ne pas parler de cas personnels ou de situations individuelles. Je pense de manière collective, à savoir comment aider cette équipe à mieux jouer. Un soir, ce seront des joueurs… Un autre soir, ce seront d’autres… Donc quand l’équipe joue bien, c’est tout le monde qui joue bien, que l’on joue 0 ou 35 minutes. Donc, je ne vais pas vous dire ce que je fais bien par rapport aux autres. Les autres font des choses que je suis incapable de faire. C’est juste physiquement impossible. Je peux essayer tous les soirs d’attraper des passes lobées, je n’y arriverai pas. Mais je peux réussir des choses un peu différentes. Au final, c’est une question d’équipe et comment on place tous comme priorité l’objectif de gagner. »

« Je pense qu’on oublie tous qui est Marc Gasol »

Même si le fait d’être devenu « un plan C ou D » reste une « pilule difficile à avaler », Marc Gasol fait le job, et heureusement qu’il était là dans le 4e quart-temps au moment où ses coéquipiers étaient en grande manque d’inspiration. De quoi recevoir l’hommage de… Nikola Jokic, et leur accolade était belle à voir à la fin de la rencontre. « Je pense qu’on oublie tous qui est Marc Gasol. Le gars a été deux fois meilleur défenseur de l’année. » Une fois suffira… mais le frère de Pau est effectivement un bien meilleur défenseur qu’Andre Drummond, et en cette fin de saison, les Lakers auront sans doute davantage besoin de l’Espagnol que de leur recrue arrivée de Cleveland.

« Marc Gasol est un winner, vous voyez ? » demande Frank Vogel en conférence de presse. « Il a conscience de ce qu’il faut faire pour gagner au niveau le plus élevé, et c’est ce type d’engagement et de sacrifice face à n’importe quel adversaire qui nous est nécessaire pour gagner un titre. La défense est le pilier de notre culture. On est un groupe tourné vers la défense, qui aime faire suffoquer les adversaires et les sortir de leur confort. »

Vu le calendrier qui attend les Lakers avec des rencontres face aux Clippers, aux Blazers, aux Suns et aux Knicks, on devrait revoir The Wolf sur le parquet pour nettoyer la raquette…