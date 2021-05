Fautes techniques : Luka Doncic au bord de la suspension

Sale soirée pour les Mavs, battus par Sacramento pour la troisième fois cette saison et qui ont perdu Rick Carlisle et Luka Doncic, tous deux expulsés après avoir reçu une deuxième faute technique à 30 secondes du terme.

Si la sanction a été anecdotique alors que la rencontre était déjà jouée, Luka Doncic se sait maintenant sous la menace d’une suspension. Le Slovène en est désormais à 15 fautes techniques. S’il en prend encore une d’ici la fin de la saison régulière, il sera automatiquement suspendu pour un match, de quoi rajouter un peu de tension, à huit matchs de la fin et alors que les Mavs luttent pour éviter le « play-in »…

« C’est quelque chose dont nous lui avons fait prendre conscience », a déclaré Rick Carlisle, pas vraiment bien placé pour parler, lui qui a également perdu ses nerfs. « J’ai donné un mauvais exemple ce soir en en recevant deux moi-même. C’est de ma faute. Je me suis excusé auprès de l’équipe après le match pour ça. Ce n’est pas le bon exemple. J’ai reçu quatre techniques cette année, elles ont toutes été infligées par le même gars (l’arbitre CJ Washington). Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il y a un dicton qui dit : « Les hommes raisonnables ont le droit d’être en désaccord ». Je vais m’en tenir à ça ».

Plus le droit à l’erreur

Luka Doncic a déjà vu une de ses fautes techniques être annulée, celle qu’il avait reçue en début du mois face aux Knicks, mais il ne devrait pas bénéficier de la même clémence cette fois si on s’en tient aux propos de l’arbitre principal, Rodney Mott, qui est revenu sur les deux sanctions infligées au Slovène pour son comportement.

« La première faute technique a été sifflée après une faute offensive correcte, et en transition, il passe en courant devant moi et il crie ‘Hell no !’ en serrant les poings, ce qui est une réponse irrespectueuse à un arbitre. C’est antisportif », a-t-il déclaré sur la première technique infligée en deuxième quart-temps avant de revenir sur la deuxième, à 30 secondes de la fin. « Nous avions un temps-mort, il a pris le ballon et ne l’a pas lancé à l’officiel le plus proche, il a lancé le ballon sur toute la longueur du terrain, ce qui en fait un acte antisportif. Le règlement stipule clairement que vous devez remettre le ballon à l’officiel le plus proche ».

Luka Doncic s’est lui aussi exprimé sur ces deux incidents, et a eu du mal à comprendre. « Il m’a dit que je ne pouvais pas lui dire ‘Hell no’. Peut-être que je peux le dire aux autres, mais à lui, non. C’est pour ça que j’ai eu une technique », a-t-il lancé avant de faire part de son incompréhension sur son expulsion. Luka Doncic va devoir mieux maîtriser ses nerfs s’il veut aider son équipe à être compétitive jusqu’à la fin de la saison régulière.

« Je n’en aurai pas d’autre. Ne vous inquiétez pas », a-t-il promis.