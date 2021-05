Jaylen Brown et Jayson Tatum se blessent en se percutant

C’est exactement ce que les fans des Celtics ne voulaient pas voir. À 40 secondes de la fin du match face à Portland, une défaite à domicile, les deux jeunes stars de Boston, Jayson Tatum et Jaylen Brown, se percutent pour gêner la remise en jeu entre Carmelo Anthony, Damian Lillard et Norman Powell.

Perdre est une chose, mais perdre ses deux meilleurs joueurs en plus de la défaite, cela aurait été très cruel. Heureusement, Jayson Tatum a donné de nouvelles plutôt rassurantes après le match.

« On s’est percuté, et il a marché sur mon pied. Il est ensuite tombé sur ma jambe, mais ça devrait aller. On va voir comment je me sens demain. J’ai pu sortir du terrain par moi-même, c’est bon signe. J’espère que Jaylen ira bien aussi. »

Alors que les deux joueurs ne semblent pas souffrir d’entorses trop graves, Jaylen Brown n’est quant à lui pas apparu pour répondre aux questions des médias après le match. Déjà touché à la cheville droite et incertain avant le match face aux Blazers, il devrait probablement être examiné plus en profondeur avant d’en savoir plus.

« Elles n’étaient pas enflées ou quoi que ce soit », conclut Brad Stevens. « Ça peut survenir pendant la nuit. On va voir comment ça évolue. » Le prochain match des Celtics est mercredi, à Orlando.