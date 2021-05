Il y avait duel entre Cole Anthony et Ben Simmons pour le shoot de la semaine. La NBA a placé le rookie du Magic devant le Sixer, avec son tir à 3-pts à 0.1 seconde de la fin contre Memphis. Le Sixer, lui, a tué au buzzer les Spurs.

Pour le reste, Damian Lillard et Stephen Curry flambent de loin, Ja Morant est impressionnant dans ses dribbles et dans sa finition quand Chris Paul réalise un « circus shot » dans les ultimes moments de la rencontre à New York.