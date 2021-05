Programme du soir | Le choc entre Milwaukee et Brooklyn à partir de 21h30

Mais il y a pas mal d’autres rencontres intéressantes ce dimanche soir, comme ce Boston – Portland à suivre à partir de 01h30, ou ce Charlotte – Miami à 02h00, diffusé en direct sur beIN Sports Max 4.

Phoenix a l’occasion de reprendre la tête de la NBA à Oklahoma City, alors que New York est à Houston à la même heure (02h00) et que Philadelphie peut profiter d’un faux pas des Nets pour reprendre la tête de l’Est en s’imposant à San Antonio, toujours à partir de 02h00.

Désormais à égalité, les Mavs et les Lakers se livrent un duel à distance, les premiers avec la réception des Kings (02h00) alors que les seconds clôturent la soirée face aux Raptors.

