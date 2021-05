Pour son grand retour, LaMelo Ball a servi show

« Welcome back LaMelo !!! » Le commentateur TV local ne pouvait pas mieux saluer le retour de LaMelo Ball, cette nuit, dans la victoire des Hornets face aux Pistons. Le meneur venait d’envoyer le caviar de la nuit : une improbable passe à la cuillère, couvrant quasiment l’intégralité du terrain, vers son partenaire de jeu favori, Miles Bridges.

Une passe rien de plus « normale » pour lui, assure-t-il après la rencontre, en étant interrogé sur ce geste pourtant peu commun : « On a grandi comme ça. »

« Cette passe à la cuillère était folle », qualifie plus volontiers Miles Bridges. « Il faut avoir une confiance absolue pour réussir un tel geste. Il l’a envoyée directement dans mes mains. »

Coïncidence ou pas, l’ailier des Hornets a signé l’un de ses meilleurs matches de l’année avec 27 points. Alors il peut savourer de retrouver son distributeur de bons ballons en chef : « C’est super de l’avoir de retour parce que vous savez que c’est passeur génial. Il implique tout le monde. Son énergie est contagieuse. »

Après 21 matches d’absence, Ball n’a donc pas raté son retour. Titularisé pour 28 minutes de jeu, le meneur a pu inscrire 11 points (4/10), capter 7 rebonds, distribuer 8 passes (mais 5 ballons perdus) et même contrer 2 tirs.

Il ne pense pas au trophée de rookie de l’année

Son coach James Borrego, qui enregistrait également le retour de Malik Monk (11 points), ne s’attendait pas forcément à l’utiliser autant pour ce retour d’infirmerie. Mais son joueur l’a convaincu sur le parquet. « Il a juste cet instinct, ce sens du jeu. Cela ne m’a pas vraiment surpris. J’avais des doutes sur sa condition physique avant qu’il ne soit sur le terrain, mais il avait l’air plutôt bien » assure ainsi le technicien.

Le technicien a vu en ce retour une « bouffée d’air frais. L’ensemble de nos gars ont fait du bon boulot pour jouer en rythme. On a trouvé ce rythme mais Melo nous porte vraiment au niveau supérieur. »

Au point que James Borrego n’hésite logiquement pas à faire de son meneur, le rookie de l’année. « LaMelo a un impact majeur sur notre succès cette saison. Produire ces stats pour son âge et le faire avec un tel impact sur la gagne est significatif pour nous. Je suis heureux pour lui et à l’idée qu’il ait la chance de poursuivre cette saison, sans interruption et qu’elle se termine comme elle aurait pu se terminer. »

C’est-à-dire avec un trophée personnel en plus d’une belle récompense collective ? LaMelo Ball, qui dit « vivre un rêve au quotidien », assure ne pas penser à ce trophée de rookie de l’année. Pour lui, c’est « priorité aux playoffs ».