LeBron James de retour ce soir face aux Kings ?

Les Lakers attendaient un électrochoc après avoir perdu 4 de leurs 5 derniers matchs et celui-ci s’appellera peut-être LeBron James. Le club a en effet changé le statut de sa star de « absent » à « douteux » pour ce soir.

Victime d’une grosse entorse le 20 mars, le quadruple MVP va ainsi tester sa cheville avant le match face aux Kings.

Si elle répond bien, LeBron James reviendra donc, après avoir manqué les 20 dernières rencontres de son équipe. S’il la sent encore un peu fragile, il devrait attendre de revenir dimanche, face aux Raptors.

Dans tous les cas, c’est une bonne nouvelle pour Frank Vogel, qui va récupérer son duo infernal, LeBron James et Anthony Davis, et pouvoir travailler en amont des playoffs. En l’absence de leur ailier, les Lakers ont perdu 12 de leurs 20 derniers matchs, et avec un bilan de 36 victoires pour 26 défaites, ils ne sont plus certains de terminer dans le Top 6 à l’Ouest, Dallas (35-27) et Portland (34-28) étant de plus en plus proches dans le rétroviseur.