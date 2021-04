Fin de saison pour Jarrett Culver

Après une première saison plutôt moyenne, à 9 points et des pourcentages de réussite très faibles (40% au général et 30% à 3-points), Jarrett Culver espérait franchir un cape cette saison. Sauf que l’arrivée d’Anthony Edwards et de multiples pépins physiques l’ont relégué sur le banc, avec un temps de jeu moins conséquent (24 minutes l’année dernière contre seulement 15 cette année), et seulement 34 rencontres disputées au total avec Minnesota.

Déjà blessé en février, le 6e choix de la Draft 2019 connait encore aujourd’hui des soucis au niveau de sa cheville.

C’est pourquoi le site des Wolves annonce, en raison d’un contexte favorable avec l’absence d’enjeux sportifs immédiats, que la franchise et le joueur ont donc opté pour l’opération qui met fin à sa saison.

En 34 matchs, le numéro 23 des Wolves a connu une année sophomore quelconque ponctuée par 5 points et 3 rebonds de moyenne. Toujours inconstant à 3-point (24.5% de loin) mais capable de bons passages défensifs, Jarrett Culver n’a pas réussi à s’imposer cette année, que ce soit sur les lignes arrières ou sur le poste d’ailier.

Encore dans son contrat rookie jusqu’en 2022, au minimum, l’ancien de Texas Tech a encore un peu de temps pour trouver sa place en NBA. Mais il ne faudra pas trop tarder, surtout dans un effectif qui comprend Ricky Rubio, Anthony Edwards, D’Angelo Russell, Josh Okogie, Malik Beasley ou Jaylen Nowell sur les postes 2/3.