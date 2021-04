Le MVP de la nuit | Russell Westbrook, le triple bonheur de jouer

Pour la quatrième fois en cinq ans, Russell Westbrook va terminer une saison en triple-double, et s’il maintient le même rythme, il va égaler voire dépasser Oscar Robertson pour le plus grand total de triple-double en carrière. Il en est à 176 en carrière, contre 181 pour « Big O », et il reste 10 matches à jouer.

On le croyait en pré-retraite à Washington après son échec aux Rockets, mais Russell Westbrook est redevenu ce joueur qui noircit la feuille tous les soirs, se donne à 200%, et il semble même plus « raisonnable » dans son jeu.

Cette nuit, il compile 18 points, 18 rebonds et 14 passes décisives face aux Lakers, mais on retient qu’il ne tire que 16 fois et qu’il ne perd que deux ballons. La présence de Raul Neto à ses côtés pour débuter les matches est précieuse. Elle le libère d’une partie de la gestion du jeu, mais aussi en défense. « C’est un monstre » résume Dennis Schroder, qui était sa doublure à Oklahoma City il y a deux ans.

Un monstre capable de marquer avec la planche ou main gauche, ou d’enchaîner les « pull-up jumper ». Russell Westbrook est bien dans sa tête et dans son corps, et il ne donne plus cette impression de forcer. « Mon boulot est de faire en sorte que la franchise et l’équipe soient prêtes » explique-t-il à propos de son leadership. « On se concentre sur un match à la fois. On fait notre boulot, et on verra à la fin de l’année où on terminera. »

« Vous ne verrez jamais un coach ou un coéquipier dire que je suis un mauvais coéquipier ou un mauvais gars »

Ce que Russell Westbrook apporte, c’est de l’enthousiasme, de la hargne et de la confiance. Il y tient. Les Len, Hachimura ou encore Gafford se lâchent à ses côtés. C’est un leader par l’exemple.

« Vous ne verrez jamais un coach ou un coéquipier dire que je suis un mauvais coéquipier ou un mauvais gars » a-t-il rappelé. « Je suis quelqu’un qui souhaite que les autres réussissent, et c’est aussi simple que ça. Je veux que mes coéquipiers jouent bien. Je veux que mes coaches réussissent. Je veux tout le monde réussisse. »

Meilleur passeur de la NBA, Russell Westbrook a fait prendre confiance à ce groupe, au point que Washington reste sur 11 victoires en 13 matches. Le « play-in » est en bonne voie avec deux victoires de plus que les Bulls et les Raptors, et Washington inquiète tout le monde à l’Est.