Le Heat sort le grand jeu face aux Spurs

Ces dernières semaines, Jimmy Butler a parlé dans la presse. Il a alerté ses coéquipiers et demandé à tout le monde de prendre ses responsabilités. Ce qui est certain, c’est que lui, il les prendra toujours. Il ne laissera pas tomber son équipe qui aujourd’hui a besoin de gagner pour continuer à rêver de playoffs, sans passer par la case « play-in ».

Le premier quart-temps est ainsi dominé par le Heat. Collectivement, les hommes d’Erik Spoelstra partagent le ballon, alternent le jeu intérieur/extérieur afin de trouver les solutions face à une équipe des Spurs en difficulté face aux tirs lointains de Duncan Robinson ou aux pénétrations de Kendrick Nunn. C’est le Heat de la « bulle », qui était allé jusqu’en finale. Du très bon Heat.

Mais cette équipe est aussi très irrégulière cette saison et on va vite s’en rendre compte. Menés de 11 points (31-20) à l’entame du second quart-temps, les Spurs vont très rapidement inverser la tendance. Porté par le trio Lonnie Walker – Dejounte Murray – DeMar DeRozan, San Antonio attaque parfaitement la défense de zone adverse en cherchant toujours la passe supplémentaire. Le Heat encaisse un 21-9 et perd les commandes de la partie.

La fougue des Texans

Seul Bam Adebayo semble en mesure de répondre aux Texans. Miami ne propose plus rien en attaque et chaque erreur défensive est sanctionnée par un tir à 3-points. La vista de Murray et le talent de DeRozan ont changé la rencontre.

Les coéquipiers de Jimmy Butler souffrent mais ils ont la chance de pouvoir compter sur des joueurs capables de faire la différence individuellement. L’expérience de Trevor Ariza ou de Goran Dragic permet au Heat de reprendre ses esprits. À 3-points, le Slovène permet même à Miami de rejoindre les vestiaires en tête (55-54).

Après la pause, San Antonio continue d’appuyer là où ça fait mal. Le Heat n’arrive pas à contenir les extérieurs adverses, et à chaque aide défensive, le décalage est rapidement trouvé. Face à une équipe comme San Antonio, dont le collectif est un modèle, cela ne pardonne pas et Devin Vassell, trouvé par DeMar DeRozan à 3-points à la suite d’une belle action collective, illustre bien la qualité collective des Spurs (74-67).

Un 17-0 fatal

Le Heat se cherche un facteur X et un « energizer », et c’est un ancien Spur qui va les réveiller. À peine arrivé en Floride, Dewayne Dedmon sort de son costume de « role player » pour renverser la vapeur par son activité. Épaulé de Butler, Dedmon se bat sur tous les ballons. Aux rebonds, en défense : il est partout. Impeccable sur la ligne des lancers-francs et efficace sous le cercle quand il est trouvé dans de bonnes conditions, l’intérieur du Heat a changé la rencontre. Miami inflige un 17-0 à cheval sur les deux quart-temps et semble avoir repris le match en main (84-74).

C’est très dur pour les Spurs, qui tentent malgré tout de se relancer après ce run et ils ont au moins le mérite de ne rien lâcher. Dejounte Murray continue de régaler ses coéquipiers ou de scorer quand il doit le faire. Mais à chaque fois que les Spurs reviennent tout près, Adebayo, Butler ou Dragic les repoussent (101-93).

Mais San Antonio y croit encore. Murray s’efforce de vite remonter la balle afin de trouver Walker en pénétration, puis DeRozan d’une passe magnifique permet à Poeltl de remettre San Antonio à une possession à 76 secondes du terme (111-108). Sans s’affoler et grâce à un gros rebond offensif de Bam Adebayo, Miami écarte définitivement son adversaire du soir pour une victoire 116-111.

Au classement, le Heat fait le break avec ses poursuivants, mais reste 7e à l’Est. San Antonio est toujours 9e à l’Ouest avec une large avance sur les Pelicans, 11e.