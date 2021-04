Les Hawks prennent une valise de 44 points à Philadelphie

Une seule image suffit à résumer la physionomie de cette partie et la frustration des Hawks. Quand, en début de quatrième quart-temps, Shake Milton a envoyé Matisse Thybulle sur un « alley-oop » casse-croûte en contre-attaque, que le défenseur des Sixers est parvenu à convertir avec sa main gauche sans dunker.

Un petit exploit qui n’a pas plu à Kris Dunn, auteur d’une faute sur l’action. Là, alors que les deux Sixers allaient se féliciter, le joueur des Hawks… s’est interposé pour empêcher l’accolade. Ce geste antisportif, sanctionné par une faute technique, est survenu alors que Philadelphie menait déjà de 30 points (100-70).

C’est dire à quel point Atlanta est passé à côté de ce premier rendez-vous avec Philly. Pour leur défense, les visiteurs devaient à nouveau faire sans un paquet de cadres (Trae Young, Bogdan Bogdanovic, Kevin Huerter…).

Mais leur défense, dans le jeu, n’a pas pesé bien lourd face à l’un des leaders de la conférence qui, au passage, a composté son ticket pour les playoffs. Malgré des soucis de faute qui l’ont empêché de jouer plus que 16 minutes, Ben Simmons s’est montré particulièrement actif pour mettre Philadelphie sur de bons rails dès le premier quart-temps.

Jusqu’à 46 points d’écart

Une grosse défense et beaucoup de vitesse en transition pour sanctionner avec un Seth Curry des plus inspirés ce soir. Avec l’activité de Tobias Harris et d’un Joel Embiid pas fâché lorsque Clint Capela regagnait son banc (le Suisse a contré deux fois le Camerounais), les 76ers ont fait la différence après 12 minutes (37-17).

Une avance largement confortée à la pause (67-39) avant un troisième quart-temps plus acceptable de la part des Hawks. Chez ces derniers, seuls John Collins et le rookie Skylar Mays ont fait dans l’efficacité, là où les vétérans Lou Williams ou Danilo Gallinari ont moins montré l’exemple niveau réussite. Dominés dans quasiment tous les secteurs du jeu, les visiteurs ont compté jusqu’à 46 points de retard.

L’occasion parfaite pour le vieux George Hill de prendre de vitesse Collins et d’aller lui dunker dessus ! Le meneur remplaçant a apporté sa pierre alors que six de ses coéquipiers ont scoré 11 points ou plus. Doc Rivers pouvait ouvrir son banc au maximum en faisant rentrer ses 15 joueurs pour ce match.

Après avoir découpé le Thunder plus tôt dans la semaine, les 76ers (41v-21d) enchaînent. Les Hawks (34v-29d) tenteront de réagir vendredi, sur le même parquet.