Luca Vildoza, prochaine recrue des Knicks ?

Vice-champion du monde avec l’Argentine en 2019, Luca Vildoza est sur le point de traverser l’Atlantique pour rejoindre les Knicks. Arrière du Baskonia, il négocie, selon Hoopshype, un « buyout » pour être autorisé à signer en NBA, et son parcours rappelle quelque peu celui de Pablo Prigioni, qui avait aussi quitté le club basque pour rejoindre New York. C’était en 2012 et l’actuel assistant des Wolves avait 35 ans.

Vildoza en a 10 de moins, et on imagine que les Knicks ont un projet à moyen terme à lui proposer puisqu’il quitte la Liga et rompt son contrat pour finir la saison NBA. Cette année, il tournait à 10 points et 4 passes de moyenne en Euroleague.

Vu son style, et comme électron libre en sortie de banc, il pourrait rapidement devenir le chouchou du Madison Square Garden. Mais il y a beaucoup de concurrence sur son poste, et il y a déjà Immanuel Quickley et Derrick Rose pour jouer les feux follets.