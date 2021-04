Aux États-Unis comme dans le monde, la campagne de vaccination de la population contre le Covid-19 s’accélère. Les différents acteurs de la NBA n’y échappent pas et, depuis plusieurs semaines, joueurs, entraîneurs ou encore dirigeants ont tour à tour annoncé avoir reçu au moins une dose de vaccin.

Interviewé par Time Magazine dans le cadre d’un dossier sur les 100 entreprises les plus influentes de la planète, Adam Silver a d’ailleurs précisé que « plus de 70% des joueurs » avaient déjà reçu au moins une dose de vaccin.

Le commissionner de la ligue a néanmoins rappelé qu’il ne comptait pas imposer aux 30% restants de se faire vacciner au plus vite.

« Nous ne pourrions leur imposer de se faire vacciner qu’avec l’accord [du syndicat des joueurs], mais nous n’avons pas l’intention de le faire », annonce ainsi Adam Silver. « Nous estimons que le rôle de la NBA est de les encourager à se faire vacciner, tout en démontrant aux joueurs qu’il y a des avantages à se faire vacciner. [Une fois vaccinés], ils peuvent rendre davantage visite à leur famille quand ils sont en déplacement, ils peuvent aller au restaurant en fonction de la réglementation en vigueur dans chaque État et ils sont autorisés à se rassembler, même avec leurs coéquipiers. Ce qu’ils ne peuvent pas faire s’ils ne sont pas vaccinés. »

Adam Silver a également fait part de son « inquiétude » vis-à-vis du Covid-19 et des effets sur la santé que peut potentiellement causer ce virus, sur le long terme.

« Cela m’inquiète totalement. Même si je préfère préciser que la majorité des joueurs qui ont été contaminés par le Covid-19 l’ont été lorsqu’ils se trouvaient en dehors du protocole de la ligue, et non à l’intérieur de celui-ci. Toujours est-il que je m’inquiète évidemment pour la santé sur le long terme de ces joueurs qui ont contracté le virus. Mais grâce aux différentes informations dont nous disposons aujourd’hui, je continue de penser que tout ce que nous avons réalisé et mis en place leur a permis de vivre de manière plus sûre et plus sereine. »

Dans ces conditions, et même s’il s’inquiète aussi par rapport aux différents variants du Covid-19, Adam Silver n’envisage donc pas de mettre en place une nouvelle « bulle » pour organiser les playoffs cette saison.