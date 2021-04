Dwight Howard s’estime ciblé par les arbitres

Même à tête reposée, quelques jours après avoir récolté sa dernière faute technique, Dwight Howard a du mal à avaler la pilule. À l’issue de la large victoire des siens face à OKC, le pivot de Philly est revenu sur le « traitement de faveur » que lui réservent les arbitres et qu’il estime injuste. Notamment à travers le dernier épisode en date, lorsque ces derniers lui ont sifflé une technique pour protestation dans le choc face à Milwaukee.

Doc Rivers s’était d’ailleurs rangé à ses côtés sur ce coup de sifflet. À chacun de se faire son idée, même si on n’entend pas vraiment ce que le pivot des Sixers peut dire au corps arbitral.

« J’ai l’impression d’être ciblé chaque soir », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression d’être ciblé, mais je vais continuer de me donner à fond. Je veux que tous les fans de Philadelphie sachent que je me donne à 130% tous les soirs. Les coups de sifflet peuvent ne pas tous aller dans mon sens, je peux sembler un peu frustré, mais je suis là pour aider cette équipe à gagner un titre. Parfois, les arbitres prennent des décisions qui me semblent justifiées, même les fautes techniques. Au dernier match, j’ai eu une faute technique et j’ai applaudi ».

Attention à la suspension automatique

Ce qui chagrine Dwight Howard, c’est la vitesse avec laquelle il est parfois sanctionné. Comme si la consigne donnée aux arbitres était d’empêcher tout dialogue. D’un autre côté, il concède qu’il lui arrive encore de déraper oralement.

« Beaucoup de mes techniques sont juste sifflées très rapidement. Quand je suis sur le terrain, je suis passionné. Je veux gagner. Je viens de la vieille école, donc j’aime le « trashtalking ». J’aime taquiner les gens. Ce n’est pas comme si je le faisais pour être malveillant. C’est ma façon de jouer. C’est le basket de Philadelphie. Je ne peux pas m’en empêcher ».

Le règlement stipule qu’un match de suspension est infligé lorsqu’on décroche sa 16e faute technique de la saison. Dwight Howard sait qu’il n’a plus le droit à l’erreur désormais. « J’ai le sentiment que je dois être plus intelligent, surtout en playoffs. Je dois donc m’assurer que je garde les yeux sur notre objectif et que je ferme ma bouche, sauf pour parler à mes coéquipiers », a-t-il conclu.

À noter que son palmarès sera remis à zéro en playoffs. Même chose pour Luka Doncic et Russell Westbrook s’ils y participent, mais ils doivent aussi faire attention puisqu’ils en sont à 14 fautes techniques cette saison.