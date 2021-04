Golden State : Damion Lee placé à l’isolement

Avec seulement deux matches manqués depuis le début de la saison, Damion Lee était un des joueurs les plus utilisés par Steve Kerr. Sauf que l’arrière des Warriors va finalement, lui aussi, connaître une période d’absence.

Le beau-frère de Stephen Curry n’avait déjà pas joué mercredi contre les Wizards à cause d’une blessure à un orteil et le voilà placé à l’isolement pendant 10 à 14 jours, à cause du protocole Covid-19.

C’est la durée en cas de contamination au virus. Damion Lee a pourtant confirmé sur Twitter qu’il avait été vacciné avec les Warriors fin mars, avec le vaccin Johnson & Johnson.

C’est en tout cas un joueur de moins pour Steve Kerr (Damion Lee tourne à 6.5 points et 3.2 rebonds de moyenne) alors que les Warriors entament la dernière ligne droite de leur saison et qu’ils sont actuellement à la 10e place de la conférence Ouest, soit la dernière pour participer au « play-in » et espérer rejoindre les playoffs.