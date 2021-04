Anthony Davis rouillé et frustré par son temps de jeu limité

Il est sorti les bras ballants et a mis un premier, puis un second coup de pied dans le panneau d’annonce en bordure de terrain. Après 67 jours sans jouer et 30 matches ratés, Anthony Davis a effectué son retour cette nuit à Dallas.

Un retour frustrant pour lui à plus d’un titre. D’abord parce que son équipe s’est inclinée et parce qu’il n’a pas beaucoup pu en faire pour éviter ce revers. Comme annoncé la veille, l’intérieur a été limité dans son temps de jeu avec seulement 17 minutes disputées, toutes en première période.

« C’était génial de pouvoir apporter un peu de jus à l’équipe en début de match », note-t-il. « Mais c’est compliqué quand tu ne peux pas jouer de toute la seconde période, sans pouvoir contribuer sur le terrain. »

Un temps de jeu limité dont il a moyennement tiré profit. Sollicité en attaque dès les premières possessions, « AD » a multiplié les maladresses dans son tir à mi-distance, face à Dwight Powell. Il a même manqué deux finitions supplémentaires sous le cercle avant de convertir un premier tir en tête de raquette.

Il n’a pas pensé une seule seconde à sa blessure

Sur l’ensemble de sa séquence, il s’est ainsi contenté de 4 points inscrits (2/10 aux tirs et 0/2 aux lancers), 4 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre. Avec un mauvais ratio de -11 points lorsqu’il était sur le parquet.

« Il a eu un impact sur le jeu des deux côtés du terrain, sa défense a été très bonne », assure malgré tout son coach, Frank Vogel. « Il s’est remis dedans comme avant. C’est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue quand il a ses jambes et sa condition physique. »

Le coach de Los Angeles avait toutefois concédé, avant la rencontre, que son joueur aurait « encore besoin de se remettre en selle, comme on peut s’y attendre. Vous ne pouvez pas simuler l’intensité NBA sur un terrain d’entraînement. C’est ce dont il s’agira lors des prochains matchs. »

« Je me suis bien senti », décrit toutefois Anthony Davis après ce retour, sur le plan physique. « Mon souffle a été meilleur que prévu. J’ai eu de bonnes opportunités (au tir) que j’ai manquées. Ça viendra avec le temps et l’enchaînement. » Sa blessure ? « Je n’y ai pas pensé une seule fois ce soir. Honnêtement, j’y suis allé et j’ai joué. Cela freine votre jeu si vous êtes là à penser à votre blessure. »