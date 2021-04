Mavericks – Lakers : retour perdant pour Anthony Davis

Comme annoncé, Anthony Davis est en tenue, et Frank Vogel décide de miser sur un cinq de grande taille avec Kyle Kuzma à l’aile, Davis en 4 et Andre Drummond en pivot. Il y a des centimètres en taille et en envergure, et les Lakers prennent le meilleur départ. Drummond et Davis dominent au rebond, et Kuzma fait apprécier sa vitesse et son adresse. Sur un ballon volé par Davis, Schroder trouve Kentavious Caldwell-Pope sur la contre-attaque, et ça fait 14-6 pour les Lakers.

Avec Kristaps Porzingis pour le « and-1 », les Mavericks répondent par un 7-0, et l’entrée en jeu de Jalen Brunson fait la différence. Le meneur apporte de l’agressivité et de la vista, et dans son sillage, Dallas prend les devants (19-16). Davis teste son fadeaway à cinq mètres, et ça rentre. Porzingis lui répond d’un 3-points éclair. Après douze minutes, les Mavericks sont devant (31-26).

Davis est sur le terrain, et c’est lui qui trouve Ben McLemore à l’opposé. Les jambes de Davis ne sont pas encore là, mais son coup d’oeil est intact. Doncic lui répond avec un 3-points « in your face » dans le corner (40-35). C’est un match vivant et alerte, et l’agressivité des Mavericks fait la différence. Les Lakers sont déjà dans la pénalité, et les lancers-francs s’enchaînent. Sans l’air d’y toucher, Dallas s’échappe (48-37). Doncic a pris le match à son compte, et le show peut commencer. Soit c’est alley-oop, soit il met dedans. Les dunks s’enchaînent, et à la mi-temps, Dallas a bien le match en main (62-51).

Un match de séries

Sauf que tout est gâché en deux minutes au retour des vestiaires. Avec KCP à la finition, les Lakers signent un 11-0 pour égaliser (62-62). Josh Richardson, très bon ce soir, stoppe l’hémorragie, et c’est au tour des Mavericks de signer un 10-0 ! C’est un quart-temps de séries, et Dennis Schroder répond par un 7-0 ! Le meneur allemand est déchaîné, et les Lakers signent un 8-0 pour prendre les commandes (79-76). Doncic a beau enchaîner les floaters, les Lakers conservent leur avance (86-83).

C’est finalement Tim Hardaway Jr qui réveille ses coéquipiers. Il signe un 3-points compliqué, puis bâche Talen Horton-Tucker. Derrière, il manque son tir à zéro degré, mais Dorian Finney-Smith est au rebond à l’opposé pour mettre le couvercle. À l’entame du dernier quart-temps, Dallas est repassé devant (94-90). La mauvaise nouvelle, c’est que Porzingis s’est tordu la cheville, et on apprend qu’il ne reviendra pas en jeu.

Doncic en patron

La bonne nouvelle, c’est que JJ Redick a le coup d’oeil pour envoyer d’une passe laser Willie Cauley-Stein au dunk, puis pour planter un 3-points en catch-and-shoot (99-90). Les remplaçants de Dallas font la différence, et c’est Montrezl Harrell qui leur répond (103-98). Moment choisi par Rick Carlisle pour renvoyer Doncic sur le terrain. Le Slovène donne l’impression de boiter, mais la main est ferme pour marquer ce fadeaway au milieu de la raquette (107-101).

Le Slovène se fait bâcher sur l’action suivante par Drummond, mais il se rattrape sur un coast-to-coast, et Dallas tient le bon bout (110-101) à l’entrée du « money time ». Quand KCP redonne espoir aux Lakers à 3-points, c’est Finney-Smith qui lui répond (113-106). Malgré les efforts de Drummond et Kuzma, les Lakers ne reviendront pas, et ils s’inclinent 115-110. Pour sa rentrée, Davis signe 4 points à 2 sur 10 aux tirs et 4 rebonds.

Pour les Mavericks (32v-26d), cette victoire leur permet de revenir à la hauteur des Blazers dans la lutte pour la 6e place. Les Lakers sont 5e (35v-24d), et ils ne sont pas à l’abri de se retrouver embarqués dans un « play-in ».