Même si son dunk face à Nikola Vucevic est aussi superbe que violent et mérite bien la première place, Miles Bridges avait de la concurrence pour cette soirée de jeudi.

Car le coup de canon de Keldon Johnson face aux Pistons et le poster de Tomas Satoransky (on n’était plus vraiment habitué à le voir monter ainsi) face à deux Hornets valent également le coup d’œil.