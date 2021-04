« Jouer comme il faut », le crédo des Raptors

Beaucoup de formations ont cumulé blessures et Covid, et n’ont pas été mesure de profiter d’un effectif au complet. Parmi elles, il y a les Raptors, obligés aussi de déménager en Floride pour disputer la saison, et dont les meilleurs joueurs ont manqué entre 10 et 20 matches, qu’il s’agisse de Pascal Siakam, Kyle Lowry, Fred VanVleet et OG Anunoby. Mais les hommes de Nick Nurse plient sans rompre, et ils sont toujours en lice pour une place au « play-in » puisqu’ils sont 11e.

Les Raptors restent même sur 4 victoires de suite, et ils viennent de battre les Nets, certes privés de Kevin Durant et James Harden. Pour Nurse, il s’agit d’une expérience sans précédent, et plutôt que de modifier les systèmes en fonction des joueurs, ou de changer de cap en cours de saison, il ne demande qu’une chose à ses joueurs : « Jouer comme il faut. »

Qu’est-ce que ça signifie puisque n’importe quel entraîneur l’exige de son équipe. Pour Nurse, il s’agit simplement de grands principes : se donner à fond en défense ; faire circuler la balle en attaque ; faire le maximum d’efforts sans se préoccuper de qui est sur le terrain. Cela semble une évidence, et très basique, et pourtant, c’est le message que fait passer le Coach Of The Year 2020. Pour que ses joueurs gardent confiance en eux et dans l’équipe, il faut simplement revenir à des fondamentaux.

Aujourd’hui, les blessés reviennent, et Nurse retrouve le plaisir d’entraîner, au propre comme au figuré, puisque les Raptors passent plus de temps à l’entraînement. « Pour moi, cela ne ressemble pas à la fin de saison » explique le coach des Raptors. « Je crois que depuis l’échange, on a considérablement augmenté notre temps passé à l’entraînement. La disponibilité de la salle, le shootaround… Ce n’est pas qu’on n’y allait pas, mais on y reste plus longtemps. On s’entraîne davantage en déplacement, on met en place des procédures, il y a davantage de vidéos, davantage d’exercices et de temps passé ensemble. C’est sans doute la première fois de l’année que nous en faisons autant. »

Peut-être que c’est le secret de cette belle série de quatre victoires de suite.