Une Adidas Forum Mid Detroit Bad Boys en édition limitée

En marge de la sortie d’une nouvelle collection de vêtements en hommage à l’ère des Bad Boys, « Snipes » a dévoilé une nouvelle collaboration avec Adidas pour compléter ses tenues.

Après la Forum Mid célébrant le « 313 Day », fête locale ayant lieu tous les 13 mars à Detroit, c’est une nouvelle édition de la Forum Mid qui va sortir le 24 avril prochain : la Detroit Bad Boys.

La chaussure est principalement noire, blanche et orange. Le cuir verni noir donne un aspect éclatant à l’ensemble, tout comme les contours en orange sur le haut de la chaussure, la languette, le scratch et pour faire ressortir le logo. Les trois bandes et la semelle blanche complètent l’ensemble.

On peut également voir « 89 » et « 90 » inscrits en orange à l’avant de chaque paire, faisant référence aux deux titres de champions NBA remportés par les Bad Boys, en 1989 et 1990.

La Forum Mid Detroit Bad Boys devrait être réservée au marché américain. Les shops « Snipes » du Michigan disposeront de quelques-unes des 1 200 paires, également disponible sur le site US de Snipes, pour 110 dollars.

(Via SneakerNews.com)

