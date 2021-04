Les courtes défaites font monter la frustration chez Zion Williamson et Stan Van Gundy

Quatrième défaite de suite pour les Pelicans, désormais à quatre matchs de la 10e place à l’Ouest. Battus 134-129 par Brooklyn, les hommes de Stan Van Gundy ont cette fois dû rendre les armes face à un Kyrie Irving incandescent.

Alors qu’il tourne à 29.8 points par match à 59% de réussite au tir depuis le début du mois, Zion Williamson reste pour sa part sur deux sorties à 34 et 33 points face aux deux franchises de New York. Avec ses « signature shoes » aux pieds pour la première fois de sa carrière, le sophomore a tout tenté pour remettre son équipe sur le droit chemin (33 points à 14/19 au tir, 7 rebonds, 4 passes décisives). En vain.

« C’est frustrant de perdre en général », rappelle-t-il. « Dans ces situations, surtout ce soir, les joueurs, on prend la responsabilité de cette défaite. Il y a eu des moments où le coach nous regardait et disait : « Vous avez l’air de zombies en ce moment ». Je ne pense pas qu’il devrait y avoir des nuits comme ça où il devrait ressentir ça. On doit simplement se concentrer davantage sur les petites choses. On est dans le coup à chaque match ».

Petites causes, grandes conséquences

La déception est d’autant plus grande que les Pelicans restent sur deux défaites de deux et cinq points et un revers en prolongation à New York. Trois matchs qui auraient pu complètement changer les perspectives de la fin de saison pour New Orleans, qui s’enfonce un peu plus avec cette 33e défaite.

« C’est frustrant », ajoute Stan Van Gundy, coach de la franchise de Louisiane. « Ce n’est pas comme si nous perdions nos matchs de 20 points, comme si nous n’étions pas assez bons. Nous sommes à la hauteur. Si nous jouions avec un petit sentiment d’urgence supplémentaire, si nous réduisions les pertes de balle… »

Avec 14 matchs restants à disputer dont 9 à l’extérieur, Zion Williamson sait que la probabilité d’arracher un spot en « play-in » est devenue infime. Plutôt contenu et très policé en règle générale devant les médias, la star des Pelicans a ainsi laisser échapper une pointe d’agacement.

« Je ne vais pas vous mentir, ça commence à devenir vraiment pénible de m’asseoir devant vous après chaque match pour dire qu’on est dans le match mais qu’on n’arrive pas à finir. On doit se concentrer sur les détails. Je ne fais que me répéter, mais tant qu’on ne fera pas ça, certains de nos résultats ne changeront pas », assène-t-il.