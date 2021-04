Talen Horton-Tucker prend du galon

Alors que les Lakers digèrent comme ils peuvent l’absence d’Anthony Davis ainsi que celle de LeBron James, certains en profitent pour gagner du temps de jeu et se montrer de plus en plus du côté de Los Angeles. C’est le cas notamment de Talen Horton-Tucker, auteur de 24 points lundi soir face au Jazz. C’est son record en carrière, et c’est la 3e fois qu’il termine meilleur marqueur des Lakers

Si Anthony Davis devrait revenir prochainement, et pourquoi pas dès jeudi à Dallas, le sophomore peut tout à fait s’attendre, au niveau de son temps de jeu, à ne pas en pâtir.

Pour Kentavious Caldwell-Pope qui s’est exprimé au micro de Los Angeles Times, son jeune coéquipier a gagné sa place dans la rotation. « Il progresse chaque jour. Le gamin peut scorer. Il montre qu’il sait défendre. Je continue de l’observer, le voir mettre de l’intensité en défense et s’en tenir au plan de jeu » détaille KCP. « Il emmagasine de l’expérience et l’applique à chaque match. À l’entrainement, il s’adresse aux vétérans, il est comme une éponge et il applique vraiment les conseils dans son jeu. »

« THT » s’était révélé dans la « bulle » par son envergure en défense et son opportunisme en attaque. Frank Vogel avait notamment fait appel à lui pour contrer le small ball des Rockets lors des derniers playoffs, alors même qu’il n’étai apparu qu’à six reprises en saison régulière.

Un joueur auquel tout le monde croit

Très apprécié de LeBron James, l’arrière-ailier a explosé en avril, avec 14 points de moyenne agrémentés de 4 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en 25 minutes à 46 % au tir, 37% de loin et 77% aux lancers. Mais lui ne souhaite qu’une chose : apprendre, encore et toujours. « J’ai l’impression que tout le monde est derrière moi, et chacun essaie de me dire ce que je devrais faire et ce qu’il voir. Je suis ouvert à toutes propositions et j’apprécie vraiment que les gens essayent de m’aider » réagit l’ancien joueur d’Iowa State.

Reste maintenant à confirmer ce niveau quand tout le monde sera sur le pont.