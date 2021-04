Jouer dans la Mecque du basket donne le sourire à Zion Williamson

C’est le genre de déclaration qui va forcément faire briller les yeux des fans des Knicks…

Dimanche, Zion Williamson disputait son premier match NBA au Madison Square Garden, et même si les Pelicans se sont crashés en plein vol dans le « money time », le n°1 de la Draft 2019 a été à son avantage avec 34 points, 9 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions, et même une bonne défense sur Julius Randle. Et comme d’autres superstars avant lui, l’ailier-fort des Pelicans est impatient d’y rejouer.

« Je suis heureux que vous me posiez la question », a-t-il lancé avec le sourire jusqu’aux oreilles. « New York est la Mecque du basket. J’adore jouer ici. J’y ai joué à l’université, mais c’est la première fois que j’y viens en tant que pro. Je veux dire, cette atmosphère, que la salle t’encourage ou qu’elle te siffle, c’est incroyable ».

Tout New York rêvait de lui en 2019, mais la « lottery » avait donné la priorité aux Pelicans, et c’est RJ Barrett, son grand pote, qui a finalement rejoint les Knicks. Deux ans après, on se dit que l’ailier-fort des Pelicans se verrait bien jouer de manière régulière dans cette salle, mais il prend soin de ne pas froisser les Pelicans et leur public.

« En dehors de New Orleans bien sûr, il pourrait s’agir de mon endroit préféré pour jouer », s’est-il permis de rajouter. « Je ne peux pas vous mentir. Vraiment je ne peux pas ».

Qu’il se rassure, personne ne lui en voudra puisque de nombreuses stars, d’hier et d’aujourd’hui, adorent aussi jouer au Madison Square Garden… et y briller.