Sixième homme : Jordan Clarkson veut s’inscrire dans la lignée des Manu Ginobili, Lou Williams et Jamal Crawford

Avec 17.4 points de moyenne et comme le Jazz est leader de la ligue, Jordan Clarkson a solides arguments pour être sacré meilleur sixième homme en 2020/21. Il est clairement le favori à un mois du terme de la saison régulière.

L’ancien Laker reconnaît qu’il aimerait bien inscrire son nom au palmarès, même si ce n’est pas une obsession.

« Mon objectif principal, ça reste de gagner des matches et un titre », commence-t-il pour USA Today. « Après, si on gagne des rencontres, je serais récompensé. Imaginons que je ne gagne pas ce trophée de meilleur sixième homme, ce n’est pas grave car je n’ai pas besoin de ça. Mes coéquipiers, mon coaching staff et mes pairs me donnent déjà cette reconnaissance. Ils respectent ce que je fais. Ça reste tout de même quelque chose que je voudrais gagner dans les prochaines saisons, en espérant que ce soit cette année. »

Ce trophée a gagné en réputation ces dernières années puisqu’il a été remporté par des grands joueurs, des All-Stars même. Comme James Harden en 2012 ou Manu Ginobili en 2008. Et bien sûr les deux patrons, jamais étoilés mais recordmen pour ce trophée, que sont Lou Williams (2015, 2018, 2019) et Jamal Crawford (2010, 2014, 2016).

« C’est clair que je regarde et que je veux suivre ces anciens qui ont rendu cool ce rôle de remplaçant. J’essaie de continuer cet héritage et d’avoir de l’impact en tant que sixième homme pour mon équipe. »

Et si l’ancien des Cavs peut suivre l’exemple de Lou Williams et Jamal Crawford, c’est parce que lui aussi est réputé pour ses talents offensifs. Il n’a jamais peur de refuser un shoot, ce qui explique ses pourcentages pas toujours flamboyants (42% de réussite et 34% à 3-pts), mais aussi sa qualité à dynamiter une défense en peu de temps.

Surtout qu’avec le changement de style du Jazz, plus offensif et plus porté sur le 3-points que jamais, Jordan Clarkson a le feu vert pour shooter dans tous les sens.

« J’apprends encore, mais le coach me donne la liberté pour tout ça. Je connais mon rôle, comme chacun dans l’équipe. Donc tout est plus facile. Je connais aussi notre style de jeu. Je sais que, parfois, les shoots que je prends sont un peu rapides et fous, mais on essaie de jouer à ce rythme. »