Un vrai contrat pour Yuta Watanabe aux Raptors

Il était l’un des « two-way contract » les plus utilisés de la saison, et les Raptors ont finalement décidé d’offrir un vrai contrat à Yuta Watanabe, qui s’est petit à petit imposé dans la rotation de Nick Nurse.

Avec tous les problèmes rencontrés par Toronto cette saison, le Japonais (2m06, 26 ans) a rendu de fiers services au club canadien, grâce à sa détermination. Toujours prêt à se sacrifier défensivement, au point d’être la victime d’un des dunks de l’année de la part d’Anthony Edwards, il tourne à 4.0 points et 3.3 rebonds de moyenne.

« Quand on se fait dunker dessus comme ça, on rigole de toi et on devient célèbre de façon négative. Mais pour moi, je n’avais pas d’autre choix que d’essayer de le contrer. Je préfère me faire dunker dessus plutôt que de perdre deux points faciles », avait-il expliqué après le poster. « La plupart des gens éviteront une telle situation de nos jours, de peur que l’action ne devienne virale sur Internet. Je pense que si je fais ça, ma place n’est plus en NBA et je ne devrais plus avoir de temps de jeu. La seule chose que je regrette, c’est d’avoir causé une action à trois points, et non qu’il m’ait dunké dessus. Si je me retrouve dans la même situation à l’avenir, je sauterai à chaque fois. Même si je me fais dunker dessus 99 fois sur 100, je sauterai toujours s’il y a une chance d’en contrer un ».

Un bon résumé de sa philosophie, qui lui permet donc de décrocher un vrai contrat avec les Raptors.

Pour l’instant, les détails de ce dernier ne sont pas connus mais, dans ces types de cas, il s’agit généralement d’un bail uniquement garanti pour la fin de saison, et avec une ou plusieurs saisons non garanties ensuite.