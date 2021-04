Podcast Hype x Basket USA | Stephen Curry, le plus grand Warrior de tous les temps ?

Stephen Curry est entré un peu plus dans l’histoire des Warriors, en devenant le meilleur marqueur de sa franchise, dépassant le mythique Wilt Chamberlain, l’homme aux 100 points, et l’homme de tous les records.

Mais le meneur de Golden State n’a peut-être jamais aussi bien joué de sa carrière, et à 33 ans, sa série de neuf matches de suite à 30 points et plus, le place au niveau d’un Kobe Bryant ! De quoi recevoir les louanges de tout le monde depuis quelques jours, comme celles de Shaquille O’Neal.

« J’aime Stephen Curry car il fait des choses que je n’ai jamais vues par le passé. Souvent, je fais des comparaisons entre la nouvelle génération et l’ancienne, et les gens ont l’habitude de dire que je suis un hater. Tout d’abord, je suis trop bienveillant pour détester quelque chose. Ensuite, je n’ai jamais vu de ma vie un joueur comme Steph et voilà pourquoi il s’impose comme mon joueur préféré. »

Dans ce nouvel opus, on évite évidemment de comparer les deux légendes de la NBA, tant les époques semblent incomparables. En revanche, on s’intéresse à l’héritage laissé par Chamberlain et Curry. Arrière-shooteur pour les uns, meneur pour les autres, Stephen Curry est peut-être inclassable dans la hiérarchie des meilleurs arrières de l’histoire de la NBA.

A 33 ans, il a encore quelques belles années devant lui, et on s’interroge sur son avenir, et la place qu’il laissera dans l’histoire.

Début de réponses et analyses à écouter

