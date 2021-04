Un Landry Shamet record face au Heat

Si Brooklyn a énormément de mal à aligner son « Big Three » à cause de nombreuses blessures, certains joueurs de l’ombre en profitent toutefois pour récupérer la lumière des projecteurs.

C’est le cas notamment de Landry Shamet qui a pris feu hier soir. Malheureusement pour lui et son équipe, sa performance n’a pas suffi à ses coéquipiers pour s’imposer face à Miami.

Kyrie Irving en est fan

Auteur de son nouveau record en carrière avec ses 30 points à 10/15 au shoot, l’arrière retrouve des couleurs après des premiers mois de compétition compliqués. Autre record établi par l’ancien shooteur des Sixers : le nombre de 3-points réussis pour un remplaçant chez les Nets grâce à son 7/12 derrière la ligne à 3-points.

Avec un Landry Shamet véritablement bouillant sur cette rencontre, Kyrie Irving n’a pas manqué de féliciter son coéquipier pour sa prestation.

« Incroyable, c’est juste incroyable. On en parlait entre nous à l’entre deux avec les gars sur le terrain de comment il peut être plus agressif, et je pense qu’il a trouvé un moyen de l’être. C’est juste en jouant, que ce soit sans ou avec ballon et en attaquant le cercle. Il a très bien joué. […] c’est un 20/20 de sa part » affirme le champion 2016.

Le meneur regrette même de ne pas l’avoir mis plus en situation de tir. Dans le quatrième quart-temps notamment, Kyrie Irving n’a inscrit que 2 points grâce à des lancers alors que Landry Shamet en a marqué 8 en prenant moitié moins de shoots que son meneur. « Nous avons perdu ce match et quand j’y repense, je me dis : « Pourquoi n’ai je pas plus joué pour Landry ? » Le gars est à 30 points. nous aurions dû trouver celui qu’a la main chaude. Mais vous vous en rendez compte qu’après le match. »

En feu sur le mois d’avril

Sur la période décembre-janvier, l’ancien shooteur de Philadelphie et de Los Angeles n’a converti que 30% de ses tentatives primées pour au final ne marquer que 6 points de moyenne. C’est beaucoup mieux sur les mois de février-mars (10 points à 41% de loin), et l’ex Clipper continue sa montée en régime sur ce mois d’avril durant lequel il score 17 points par match avec un excellent 52% de réussite au large.

Pas toujours bien installé dans la rotation, Landry Shamet a notamment profité de la blessure de James Harden pour acquérir plus de temps de jeu et se montrer aux yeux de son coach.

« La NBA est une ligue où tu dois saisir tes opportunités. J’ai dû jouer des minutes en tant que meneur derrière Kyrie ou à côté de lui. Ky (Irving) est génial. Il m’a pris sous son aile, croit en moi et me parle tous les jours. […] Ça vous fatigue de faire toutes les petites choses chaque jour que vous ne souhaitiez peut-être pas faire mais cela vous aide. J’ai confiance en cela. Quand vous continuez à bosser les jours où vous n’avez pas de match, regardez la vidéo, posez des questions et croyez en vous. Je profite de tout ce qu’il m’arrive car je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour me mettre dans les meilleures dispositions. »

Des dispositions qu’il devra confirmer avec le retour prochain de James Harden sur les lignes arrières.