Touché à la cuisse, Kevin Durant retourne à l’infirmerie

Alors que James Harden est toujours indisponible suite à sa blessure aux ischio-jambiers, Kevin Durant n’a pu jouer que quatre minutes lors de la rencontre face à Miami, avant de devoir rejoindre les vestiaires.

Le MVP 2014 a visiblement pris un coup au niveau de la cuisse, se heurtant au genou de Trevor Ariza en attaquant le cercle. Même s’il est resté en jeu dans la foulée, l’ancien du Thunder et des Warriors boitait de plus en plus et a finalement décidé de quitter le terrain, alors qu’il en était à 8 points à 3/3 au tir.

« Il avait mal. Mais on ne sait pas à quel point c’est grave », expliquait Steve Nash après la rencontre. « On verra demain comment il se sent au réveil, et on verra à partir de là. »

Pour l’instant, les Nets parlent ainsi d’une contusion au niveau de la cuisse, en gros d’une béquille.

Kevin Durant devrait donc être réévalué dans la journée, et pourrait ne pas être absent trop longtemps. D’ailleurs, le plan de Brooklyn est qu’il continue le « road trip » avec l’équipe, qui se rend désormais à La Nouvelle-Orléans.

Pour Steve Nash, c’est tout de même un contretemps de plus pour le travail collectif, alors que le trio Kyrie Irving – James Harden – Kevin Durant n’a pu jouer que sept matchs ensemble cette saison…