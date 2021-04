Celtics – Warriors : Jayson Tatum et Stephen Curry enflamment le TD Garden

Avec Semi Ojeleye dans le cinq majeur pour remplacer Jaylen Brown, les Celtics misent sur leurs qualités athlétiques et la défense, mais ce sont bien les Warriors, et notamment Draymond Green, qui démarrent mieux. L’intérieur All-Star est partout, et il fait briller… Kent Bazemore qui marque 6 points. Tant mieux car Stephen Curry se laisse un peu trop aller et il prend deux fautes rapides (15-12).

Les Californiens jouent parfaitement bien les coups pour l’instant, et Curry bombarde de loin pour donner aux siens un peu plus d’avance. Jabari Parker fait son entrée pour les Celtics, mais Curry met le feu à toute la défense des Celtics (14 points déjà). Jayson Tatum fait aussi parler la poudre de loin, avec 13 points rapides.

Les seconds couteaux Damion Lee et Juan Toscano-Anderson font un superbe travail, et apportent du jus en sortie de banc, ce qui rend Green tout sourire avec sa serviette sur le bord du terrain. Les hommes de Steve Kerr sont dans un bon soir, et après douze minutes, ils sont logiquement en tête (33-24).

L’abattage de Looney

Aux côtés d’un efficace Jordan Poole, Andrew Wiggins va provoquer près du cercle, et le Canadien élève son niveau de jeu alors que les leaders Curry et Green sont sur le banc. L’ancien des Wolves se lâche en attaque, et Kevon Looney gobe rebond sur rebond sur la truffe du pauvre Luke Kornet, qui ne peut que constater les dégâts (53-41). Bazemore vit une seconde jeunesse en ce samedi soir, et l’arrière gaucher se montre incisif aux tirs, même longue distance, censé être son point faible.

Alors que la défense des Warriors est réellement impressionnante, Curry met la misère à Grant Williams, puis à Marcus Smart qu’il met sur des patins à roulettes pour le punir d’un tir à 3-points un mètre derrière la ligne. La star de Golden State est dans une forme extraordinaire, et malgré les 23 points de Tatum, Golden State reste en tête à la pause (66-60).

Curry-Tatum, duel de géants

Au retour des vestiaires, Tatum et Walker envoient trois tirs de loin, et le collectif des Warriors se liquéfie soudainement. Les tirs à 3-points pleuvent et la belle défense de Golden State explose. Heureusement, Steph Curry sort de nouveau de sa boîte, et il punit dans son jardin, pour redonner l’avantage aux siens (80-78). Chef Curry met les bouchées doubles, et Green se met dans le costume du passeur en chef, et il distille de superbes caviars pour ses coéquipiers, qui lui rendent bien en… défendant comme des chiens de leur côté du parquet. Après trois quart-temps, les deux formations sont à égalité (89-89).

Le début du 4e quart-temps est marquée par le duel musclé entre Walker et Bazemore, mais aussi les deux superbes moves ligne de fond de Parker. L’ancien ailier de Duke sourit de retrouver une opportunité dans une formation de haut niveau (100-100). Toscano-Anderson sauve un ballon et se blesse en plongeant dans la rangée de la table de marque, et le jeu est interrompu.

Le courageux ailier sort du terrain la tête prise dans des serviettes, et le jeu peut reprendre. Curry semble aussi être en délicatesse avec son genou, mais il serre les dents. Tatum lui répond du tac au tac, et l’ancien de Duke prend feu au meilleur moment, bien aidé par Walker qui fusille de loin. Les Celtics ont pris la main, à l’usure. Curry plante son 11ème (!) tir à 3-points de la soirée mais rien n’y fait: les Celtics concluent et s’imposent 119-114 pour une 6e victoire de suite. Sans Brown, ni Evan Fournier, et les voilà 4e de la conférence Est !