Programme du soir | Stephen Curry et les Warriors en visite à Boston

La soirée commence dès 22h30, avec une affiche Lakers – Jazz (beIN Sports 1) amputée de beaucoup de joueurs : Anthony Davis, LeBron James, Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Mike Conley ou encore Derrick Favors…

Memphis est de son côté à Milwaukee (03h00, beIN Sports Max 4) alors que les Spurs sont à Phoenix (04h00).

Pour faciliter les commentaires, vous pouvez les afficher en pleine page à l’adresse suivante (et ça refonctionne) : https://www.basketusa.com/commentaires/?625142 et contrairement aux articles classiques, le fil de commentaires sera en mode « LIVE DISCUSSION », c’est-à-dire que les commentaires se chargeront automatiquement et seront classés du plus récent au plus ancien.