La classe biberon des Pistons grandit vite

Dans cette fin de saison expérimentale dans le Michigan, Detroit se repose sur ses jeunes joyaux. Avec Killian Hayes, Isaiah Stewart, Saddiq Bey ou encore Sekou Doumbouya dans le cinq, la moyenne d’âge des titulaires lors de la victoire contre OKC dépassait à peine les 21 ans.

Si certains n’ont même pas l’âge de consommer de l’alcool aux Etats-Unis (Hayes et Stewart) ou ont obtenu leur majorité il n’y a pas si longtemps (Bey), les rookies de Detroit continuent cependant d’épater.

Casey ne tarit pas d’éloges sur Hayes

Revenu de blessure il y a un peu plus de 10 jours, Killian Hayes commence à trouver ses marques à la mène des Pistons. Auteur de 9 points, 7 passes 5 interceptions et 1 contre, Hayes progresse à son rythme. Symbole de sa prise de confiance, cette passe somptueuse avec rebond et effet dans le troisième quart-temps pour Saddiq Bey. Dans la ligue depuis longtemps Dwane Casey fut tout de même impressionné par cette inspiration qui lui a rappelé un des meilleurs meneurs de tous les temps. « La seule personne que j’ai vu faire ça c’est Jason Kidd. […] C’était une passe incroyable. Ce sont des choses qu’il peut faire » affirme le coach.

Quant au Français, il affirme simplement avoir vu son coéquipier démarqué et son côté altruiste a fait le reste. « J’ai vu l’ouverture donc j’ai donné un effet à la balle. Bey a bien joué le coup et a terminé l’action. Je ne suis pas individualiste. Si je vois que je peux faire une passe, je la ferai. »

Un peu plus maladroit qu’à l’accoutumée, Bey propose tout de même une saison de très bonne facture pour une première année à 11,3 points (41% au tir dont 38% derrière l’arc) et 4 rebonds de moyenne. Battant le record de Brandon Knight au nombre de 3-points marqués pour un rookie des Pistons, Bey se place à 6e place au classement des meilleurs scoreurs rookies et 5e au pourcentage à 3-points.

Pour Casey, son dossier mérite d’être cité dans la course au rookie de l’année. « Il le mérite » dixit l’entraineur. « C’est devenu l’un des meilleurs shooteurs de cette classe de rookies en plus d’être un bon défenseur. On ne voit qu’un aperçu de son potentiel. C’est un joueur que tout entraineur rêve de coacher. »

Enfin il reste le troisième larron en la personne d’Isaiah Stewart. Pas titulaire au début de saison, le pivot a profité de l’absence de Mason Plumlee afin de se faire une place au soleil. Face au Thunder, le joueur de 19 ans a compilé sa meilleure performance depuis son arrivée dans la ligue avec 15 points, 21 rebonds en plus de 2 contres.

Stewart en tant qu’ancre défensive des Pistons

« Isaiah a super bien joué. Beaucoup de ses écrans illégaux n’étaient pas de sa faute, les meneurs doivent l’attendre parce que c’est l’un des meilleurs poseurs d’écran. Je suis vraiment fier de sa manière de jouer. Chaque équipe envoie deux joueurs sur lui au rebond et il fait un job incroyable pour se sortir de ça » souligner Casey.

Mais le jeune intérieur a encore des axes de progression notamment au niveau de la communication défensive qui reste son point faible actuellement comme la plupart des rookies. « Il doit être s’améliorer dans sa communication. Le plus souvent, les jeunes joueurs ne disent rien car ils ne savent pas quoi dire. Donc il doit être plus à l’aise dans sa communication et dans ses indications car on défend la moitié du temps sur pick & roll. Peut-il être meilleur sur les passages en force ou sur les contres en haute altitude ? C’est un domaine sur lequel nous travaillons avec lui mais son principal axe de travail reste la communication. »

Leader chez les rookies aux rebonds (5,9), aux contres (1) et au tir (57%) alors qu’il n’a que 20 minutes de temps de jeu moyen, Stewart s’affirme lui aussi comme un élément important de la reconstruction des Pistons.

Deuxième rotation derrière lui en ce moment, Jahlil Okafor reste bluffé par ses qualités physiques qui lui permettent de soutenir la comparaison à l’intérieur sans pour autant se faire malmener face à des joueurs plus petits. « Il est tellement grand et costaud » insiste son coéquipier. « Quand les adversaires essayent de l’enfoncer au poste, ils ne peuvent pas. Ils sont souvent déséquilibrés. Les shoots terminent souvent loin du panier car il est tellement costaud. Il rend la vie difficile à ses adversaires quand ils sont au poste. Il bouge extrêmement bien. Ça m’a surpris de voir à quel point il est à l’aise sur les changements. Il défend très bien sur les joueurs plus petits. »

Avec une classe biberon aussi performante, Detroit se donne le droit de rêver à des jours meilleurs en terme de résultats.