Le retour en grâce de DeAndre Jordan

Depuis le 13 mars, DeAndre Jordan ne parle plus à la presse et refuse toutes les demandes d’interviews. Scotché au bout du banc, il était devenu cheerleader de luxe depuis le retour de Nic Claxton et l’arrivée de LaMarcus Aldridge. On avait évoqué un « buyout » mais c’est un proche de Kevin Durant, et son contrat se termine en 2023, ce qui compliquait évidemment les discussions. Finalement, Jordan est resté, et les malheurs de LaMarcus Aldridge, contraint de prendre sa retraite, le replacent sur le devant de la scène, et surtout dans le cinq de départ.

Cette nuit, l’ancien pivot des Clippers a ainsi débuté la rencontre pour finir avec 8 points à 100%, 5 rebonds en 17 minutes, et à défaut de retrouver la parole, c’est son coach qui a commenté ce retour en grâce. « DJ est très bien. Je lui avais demandé d’être patient avec moi » raconte Steve Nash au New York Post. « Je ne lui ai pas dit : « C’est fini. Tu ne joueras plus. » Parce qu’il peut toujours se passer quelque chose. »

Avant de prendre sa retraite pour un problème cardiaque, Aldridge avait été titularisé cinq matches d’affilée, et pour le remplacer face aux Wolves, Nash avait opté pour Claxton, et depuis deux matches, il lui a préféré Jordan pour commencer les rencontres. « C’est davantage lié à l’adversaire » s’explique le coach rookie. « Je ne pense pas que ce soit judicieux de figer quelque chose si les duels ne nous sont pas plus favorables. Quand vous regardez nos cinq joueurs – DJ, Nic, Blake [Griffin], Jeff – ils apportent tous quelque chose de différent. Ils ont tous un profil différent. C’est tout à notre avantage de mixer et de varier d’un soir à l’autre ».

Prochaine sortie face au Heat, et on verra qui sera choisi face à Bam Adebayo.