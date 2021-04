Les Wolves, les Nets, les Bucks et le Heat organisent des enchères pour la famille de Daunte Wright

Alors que le procès sur la mort de George Floyd a lieu en ce moment, le décès de Daunte Wright, cet homme de 20 ans tué par une policière de Minneapolis qui a confondu son taser avec son pistolet, rouvre des cicatrices.

Plusieurs équipes NBA ont donc décidé de venir en aide à la famille du jeune homme, père d’un enfant de deux ans.

Les Wolves, les Nets, les Bucks et le Heat vont ainsi mettre aux enchères des maillots portés et signés par les joueurs, ainsi que des t-shirts d’échauffement avec l’inscription « WITH LIBERTY AND JUSTICE FOR ALL ».

Les fonds seront reversés au fonds créé à la mémoire de Daunte Wright, pour soutenir les proches du jeune homme.