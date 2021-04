Le match Wolves – Nets reporté après une bavure policière à Minneapolis

Alors que les Nets devaient rendre visite aux Wolves sans Kyrie Irving, LaMarcus Aldridge et James Harden, la rencontre n’aura finalement pas lieu, explique ESPN, suite à la mort de Daunte Wright, un homme noir de 20 ans.

Hier après-midi, celui-ci a ainsi été arrêté, ses plaques d’immatriculation n’étant plus valides.

Sauf que les choses ont dégénéré lorsqu’il a voulu rentrer dans son véhicule, menotté. Une policière, décrite comme « très expérimentée », a alors fait feu sur le jeune homme, entraînant sa mort. D’après le chef de la police locale, elle voulait taser Daunte Wright mais a confondu son taser avec son pistolet.

Ce lundi, des manifestations ont eu lieu près des lieux du drame, à Minneapolis, et les Minnesota Twins, en MLB, ont annoncé le report de leur rencontre face aux Boston Red Sox, prévue ce soir. Et après quelques discussions, le match entre les Wolves et les Nets est également reporté.

Selon ESPN, le match pourrait avoir lieu demain soir, les Nets rejouant mercredi à Philadelphie, tandis que les Wolves avaient également un jour de repos, avant de recevoir les Bucks mercredi.