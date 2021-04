La leçon du jour pour Killian Hayes : découvrir la pression du « money time »

Après avoir manqué une quarantaine de matches, Killian Hayes a repris le chemin des terrains dans un rôle de remplaçant. Dwane Casey fait confiance à l’expérimenté Cory Joseph pour diriger l’équipe en début de match. À la fois pour que le Français reprenne en douceur, mais aussi pour lui mettre moins de pression. Le coach de Detroit a reconnu qu’il s’y était sans doute mal pris avec son rookie en le titularisant d’entrée.

La nuit dernière, face aux Clippers, Killian Hayes a confirmé qu’il montait doucement en puissance, et son coach avait décidé de le laisser sur le terrain pour les seize dernières minutes. Le Français a donc géré l’avance de Detroit, mais aussi dû contrer le comeback victorieux des Clippers. Même s’il y a donc la défaite au bout, c’est une expérience indispensable.

« C’est pour ça que je l’ai fait » confirme le coach sur le site officiel des Pistons. « Cette saison sert à ça, même si je déteste perdre. Killian était sur un bon passage, et vivre ça n’a pas de prix pour lui. Et il le mérite. Il avait réussi quelques belles actions pour en arriver là, et c’était une superbe expérience pour lui. Il prend conscience que dans ces moments, il faut être aussi bon en défense qu’en attaque. »

« On le voit désormais grandir comme joueur »

Dwane Casey explique d’ailleurs que la facilité aurait été de remettre en jeu Cory Joseph. « J’aurais pu facilement sortir Killian mais ce match était important pour lui pour qu’il prenne conscience de ces fins de match serrées, dans la lecture du pick-and-roll, dans la compréhension des ouvertures quand on est sous pression. C’est facile quand le match est débridé, mais c’est une bonne leçon à apprendre quand un match est serré. »

De retour sur les terrains après trois matches d’absence, Jerami Grant partage l’avis de son coach. Il faut lancer son rookie dans le grand bain d’un « money time ». « Killian n’a pas vraiment eu la possibilité de s’acclimater en début de saison. Maintenant, c’est le cas de plus en plus, et il progresse. Il observe le jeu, il se donne vraiment à fond, et on le voit désormais grandir comme joueur. »

Ce qui est valable pour Killian Hayes l’est aussi pour les autres rookies comme Saddiq Bey et Isaiah Stewart.

« J’ai le sentiment que Coach Casey nous fait passer par beaucoup d’expériences différentes pour apprendre, et ça va nous aider pour la suite » conclut le jeune pivot.