Avec 3 victoires pour 8 défaites depuis l’arrivée de Nikola Vucevic. Chicago n’avance plus au classement de la conférence Est et doit désormais surveiller le retour des équipes comme Washington, Toronto ou même Cleveland.

C’est pourquoi à l’issue de cette nouvelle défaite contre un Magic pourtant en pleine reconstruction depuis le départ de ses cadres, Billy Donovan a pointé du doigt le manque d’agressivité de ses hommes, qu’il juge trop suffisants face à des équipes supposées plus faibles qu’eux sur le papier.

Plus que deux matchs d’avance sur le 13e…

« Nous ne sommes pas en position en ce moment de regarder les adversaires et de penser que nous sommes meilleurs qu’eux » peste Billy Donovan. « Pour moi c’est la plus grosse erreur à faire. Peu importe que vous jouiez contre une équipe d’universitaires ou de lycéens. Si nous ne jouons pas avec le sentiment d’urgence et que nous restons avec cette idée que « le bilan de cette équipe est celui-ci, c’est une des pires équipes de la ligue », où est ce qu’on va ? Et je pense parfois que les gens disent : « C’est une équipe qui se bat pour un titre. » Non, nous n’en sommes pas là. Nous devons construire ces habitudes et nous ne l’avons pas fait avec un niveau de jeu suffisant. »

Billy Donovan a de quoi être frustré. Alors que les arrivées de Nikola Vucevic, Daniel Theis et Troy Brown Jr. devaient leur permettre de franchir un cap et de se qualifier pourquoi pas directement pour les playoffs, les Bulls luttent désormais pour une place en « play-in ». Une situation qui est due notamment à des défaites concédées face à des équipes plus qu’abordables dont Minnesota et Orlando qui détiennent deux des quatre pires bilans de la ligue.

« Je ne regarde pas du tout le bilan de Minnesota ou d’Orlando. On n’a pas ce luxe parce ce que vous savez quoi ? Est ce qu’Orlando ne dit pas la même chose à notre sujet ? Ou même Minnesota ? » interroge l’entraineur.

Une défense aux abonnés absents

Face à Orlando, le coach a pourtant essayé de nouvelles choses en utilisant notamment 12 joueurs, dont Al-Farouq Aminu pendant quelques minutes, ou encore une défense de zone dans le troisième quart.

À l’orgueil, les joueurs de Chicago ont tenté un comeback. De 23 points au début du dernier quart, Chicago s’est rapproché à six longueurs des Floridiens mais ça restait insuffisant pour empêcher un nouveau revers. « Vous ne pouvez pas vous appliquer que 9 min et vous attendre à gagner un match NBA. » juge Billy Donovan.

Sur cette série de défaites, la défense est constamment exposée avec une 27e place au « Defensive rating » qui se traduit par les 50% de réussite des adversaires dont 37% de loin. De plus, au niveau de l’envie, les joueurs n’y sont pas, comme en témoignent les 21 points encaissés sur les 13 rebonds offensifs laissés à Orlando…

Relégué sur le banc une bonne partie de la rencontre, Thaddeus Young a essayé néanmoins de remobiliser les troupes à l’entame du dernier quart temps.

« Je parlais aux joueurs qui commençaient le quatrième quart […] et je leur ai dit qu’on jouait un basket sans vie. Nous essayons de trouver notre identité. Qui allons-nous être en tant qu’équipe ? Comment allons-nous jouer ? Qu’est-ce qu’on veut faire ? En défense, je pense qu’on s’interroge encore beaucoup sur notre rôle et on essaye de comprendre comment nous devons jouer selon le cinq sur le terrain pour que tout fonctionne. »

Il s’agirait de trouver rapidement cette alchimie sous peine de connaitre une quatrième saison sans playoffs…