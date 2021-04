Au complet, les Cavaliers veulent s’offrir une belle fin de saison

Rien n’est figé, mais à un mois de la fin de la saison régulière, un Top 9 se dégage à l’Est. Il reste donc, avec le « play-in », une dernière place à prendre, la 10e, pour s’offrir une chance de disputer les playoffs.

Et cette ultime opportunité, quatre équipes, qui se tiennent en deux matches, sont encore en course pour la décrocher : Chicago (22 victoires et 32 défaites), Toronto (22-34), Washington (21-33) et Cleveland (20-34).

Si les Cavaliers l’espèrent encore, ce n’est pas uniquement parce qu’il n’y a que deux victoires d’écart entre eux et les Bulls, qui sont en plus à la peine en ce moment et perdent du terrain, mais aussi parce que l’infirmerie se vide. Dans la victoire contre les Hornets, Cleveland a vu revenir Jarrett Allen et Larry Nance Jr. et le souhait de J.B. Bickerstaff, exprimé il y a quelques jours, d’enfin évoluer avec son groupe au complet se rapproche.

« C’était un petit aperçu », assure Darius Garland au Plain Dealer, après ce succès. « On en a encore sous le capot. On ne fait que commencer car on est très jeune et on a encore beaucoup à faire. Mais je pense qu’on est en bonne position en ce moment. Il reste 18 matches et on va sans doute jouer notre meilleur basket de la saison. Tout le monde est de retour et concentré, pour tenter d’accrocher les playoffs. »

Il ne manque plus que Collin Sexton, absent depuis deux matches et qui va revenir très prochainement, et les Cavaliers auront toutes leurs armes. Un timing idéal pour aborder cette dernière ligne droite.

« On a fait du chemin depuis que je suis arrivé ici », rappelle Jarrett Allen, transféré de Brooklyn en janvier. « On a connu une série de dix défaites de suite, des joueurs ont été échangés, blessés. On s’est battu malgré tout ça. Cela montre nos ressources mentales. C’est vraiment excitant de voir jusqu’où cette jeune équipe peut aller. »

Même s’il manque d’automatismes et de vécu sur le parquet, le cinq majeur (Darius Garland, Collin Sexton, Isaac Okoro, Kevin Love et Jarrett Allen) est intéressant et peut porter la franchise vers le « play-in ».

« Cela va fonctionner », annonce Darius Garland. « On va trouver une solution et on va voir une équipe qui joue vite, où tout le monde est impliqué et s’amuse. C’est notre équipe, notre identité. »