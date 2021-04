Même s’il voit plus loin, J.B. Bickerstaff est déjà satisfait des progrès des Cavaliers

Cette 19e victoire de la saison, face au Thunder, est symbolique pour les Cavaliers. Car, en 2018/19, puis encore la saison passée, ils avaient terminé l’exercice avec ce faible total de succès.

Cette année, sauf accident majeur et une série digne de celle des Rockets récemment (20 revers de suite), ils feront donc mieux puisqu’il reste encore 21 rencontres à jouer. Même si ce chiffre est anecdotique pour J.B. Bickerstaff, il montre tout de même des progrès du côté de l’Ohio.

« Il faut voir plus loin, c’est ça le plus important », a souligné le coach des Cavaliers. « On ne peut pas uniquement faire avec les victoires et les défaites. Il faut penser plus large et c’est ce qu’on fait ici, de bas en haut, du propriétaire au GM, on sait qu’ils assurent nos arrières et nous soutiennent. On en parle souvent et on accepte les obstacles car on sait qu’on construit pour l’avenir et qu’on n’a pas la pression après chaque victoire ou défaite. »

« On a simplement besoin que les joueurs évoluent davantage ensemble »

Depuis 2018 et le départ de LeBron James, comme en 2010 après le premier départ du « King », les Cavaliers sont en reconstruction. Il y a certes toujours Kevin Love, mais ce dernier est très souvent blessé, et la franchise a récupéré beaucoup de jeunes talents au fil des années.

Le temps qu’une alchimie s’installe et que les jeunes talents du club progressent, il faut donc être patient.

« On savait les circonstances ici, et beaucoup de gens de l’extérieur négligent les absences alors que c’est très important, surtout dans un processus de reconstruction », poursuit J.B. Bickerstaff. « De mon côté, je prends ça comme une première année. J’essaie d’installer mon système. On croit en ce groupe, on a simplement besoin que les joueurs évoluent davantage ensemble. On apprend pendant les matches face à de bonnes équipes, ce qui n’est jamais facile. »

Un possible et séduisant cinq majeur composé de Darius Garland, Collin Sexton, Isaac Okoro, Kevin Love et Jarrett Allen n’a pas encore été utilisé par les Cavaliers. En attendant que cela soit possible, J.B. Bickerstaff est déjà satisfait de l’état d’esprit de son équipe. Il a souvent mis l’accent sur la culture de son groupe, voulant faire avant tout de ses troupes une formation dure au mal qui fait circuler la balle en attaque.

« C’est une question de fondation, d’identité », conclut le coach. « Peu importe les résultats, on peut se regarder dans le miroir et se dire, individuellement comme collectivement, qu’on s’est battu comme on le voulait. On a eu des soirées sans, mais la plupart des matches, on s’est battu. On veut jouer de la bonne manière et faire bouger la balle. On est concentré sur ce point-là. On a de la chance car nos joueurs peuvent encore faire mieux. »