Shake mille tonnes de progrès

Passé de 4 à 14 points de moyenne en deux saisons seulement, Shake Milton est devenu un des piliers de la rotation des Sixers. Quatrième meilleur scoreur de Philadelphie, l’ancien second tour de Draft a bien roulé sa bosse depuis ses débuts dans un lycée du fin fond de l’Oklahoma.

Arrivé sur la pointe des pieds en NBA, par le biais d’un « two-way contract » chez les Sixers, Shake Milton a bûché pour se faire sa place au soleil. Et ça passe par prendre ses vitamines et ses boissons protéinées…

« Maintenant, je dois me rappeler de boire ces trucs », affirme-t-il avec une grimace pour Dime. « Je me suis toujours reposé sur mon travail. »

Passé de 86kg à la fin du lycée à 93kg maintenant, SHake Milton s’est renforcé musculairement, à base de sessions de musculation quotidiennes pendant son intersaison passée du côté de Dallas – où il était à la fac, à SMU pendant trois ans. C’est la découverte des playoffs dans la « bulle », pendant lesquels il a percé avec 14 points de moyenne (plus 3 rebonds et 3 passes), qui a permis le déclic.

« Jouer les playoffs m’a vraiment ouvert les yeux. Je me suis rendu compte combien le jeu pouvait être physique. C’est quelque chose que j’ai bien compris et sur lequel je me suis concentré pendant l’intersaison. C’était un de mes objectifs de progression. Et je pense avoir fait ce qu’il fallait. J’ai clairement progressé. »

« Il ne se fait plus bouger aussi facilement »

Déjà sur la bonne voie la saison dernière avec près de 10 points de moyenne, et surtout une augmentation notable dans son adresse de loin, passée de 32 à 43% à 3-points, Shake Milton a changé son fusil d’épaule cet été. Il fallait soulever de la fonte pour mieux s’imposer !

« Il a ajouté de la force et ça lui permet de mieux absorber les contacts, défensivement comme offensivement. Il ne se fait plus bouger aussi facilement », analyse Tyler Lashbrook, un des préparateurs physiques des Sixers. « Il a gagné en confiance sur son tir en sortie de dribble et sa capacité à aller jusqu’au cercle. Il a plus confiance en lui défensivement, sur sa force. Il a vraiment progressé, mais le gars a fait le travail. Il a bossé dur ! Quand tu arrives et que tu es en « two-way », il faut toujours faire les choses comme il faut, tu as tendance à beaucoup réfléchir pour faire les bons choix car tes opportunités sont limitées. »

Habitué à marcher sur des œufs et à respecter à la lettre les consignes du coach, Shake Milton est un élève modèle, studieux et attentif. Il ne se laisse pas perturber facilement.

Derrière le « Big Three » local (Embiid – Simmons – Harris), il est le quatrième mousquetaire des Sixers, discret mais ô combien précieux, que ce soit par sa progression (constante) que par son jeu (complémentaire).

« J’ai toujours été un joueur qui joue à son propre rythme. C’est quelque chose qui m’a aidé. En NBA, ce sont évidemment les meilleurs joueurs du monde donc ça ne sera pas tous les jours rose, ça ne sera pas toujours parfait, surtout quand tu apprends et tu progresses encore. Mais je peux vous assurer que je maitrise mieux le jeu, pour faire les bonnes lectures et je me sens beaucoup plus en confiance avec la balle en main, c’est ça le principal. »