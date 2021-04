Sixers – Nets : un choc où brillent les absents

C’est peut-être ce soir que se décidera la première place de la conférence Est puisque les Sixers et les Nets, à égalité à la 1ère place avec 37 victoires pour 17 défaites, s’affrontent pour la dernière fois avant les playoffs. Le vainqueur de ce choc remportera le « tie-breaker » en cas d’égalité, et ce n’est pas négligeable si les jauges dans les salles augmentent dans les semaines qui viennent, avec davantage de fans pour supporter pour l’équipe.

Mais pour l’instant, place au dernier quart-temps de la saison régulière avec une formation de Brooklyn bien diminuée pour cette affiche. Ainsi Kevin Durant, LaMarcus Aldridge, Blake Griffin et James Harden manquent à l’appel ! Ils ne sont pas les seuls puisque Tyler Johnson est aussi forfait, et Chris Chiozza est revenu de Minneapolis avec une main cassée. Sans oublier que Spencer Dinwiddie est out pour la saison. Heureusement, Kyrie Irving n’apparaît pas sur cette liste alors qu’il était absent depuis quelques jours pour « raisons personnelles ».

De toute façon, à Philly, comme à Brooklyn, on minimise l’impact de ce match. « Je ne pense pas que nous allons en faire une montagne » assure Joe Harris. « Évidemment, on sait que ça a des implications au niveau du classement, mais c’est juste un test de plus, et une opportunité supplémentaire de s’améliorer. »

Sauf qu’en l’absence de quatre des six joueurs majeurs, ce sera compliqué d’améliorer la cohésion et l’intégration des nouveaux. Côté Sixers, Ben Simmons a rappelé que le seul adversaire qu’il fallait respecter, c’était les Lakers parce qu’ils sont champions NBA.

Même discours aussi chez Steve Nash il y a quelques semaines. Le décor est planté pour une affiche en trompe-l’oeil.

LEXIQUE

Tie-breaker : lorsque deux équipes ont le même bilan à la fin de la saison, l’avantage du terrain est déterminé par une série de critères successifs. Le premier est celui du bilan des rencontres de saison régulière entre les deux clubs.