La Draft, grosse source de motivation pour Tyrese Haliburton

Au regard du Top 15 de la Draft 2020, près de cinq mois plus tard, Tyrese Haliburton est la plus grosse « surprise » de la dernière cuvée de rookies. Drafté par les Kings en 12e position, le meneur de grande taille a payé certains doutes sur son tir en sortie du dribble, mais aussi sa mécanique de shoot « catapulte » assez particulière.

Toujours est-il qu’après avoir été choisi par Sacramento, l’ancien d’Iowa State a coché les noms de toutes les équipes qui n’ont pas cru en lui. Et comme il l’avait déjà évoqué après un passage remarqué face aux Knicks, qui avaient quant à eux opté pour Obi Toppin, le meneur veut se servir de ces « affronts » comme source de motivation.

« Oui, je pense que les grands joueurs ont ça en eux, et le gardent pour toujours », a-t-il déclaré à The Athletic. « Ils sont comme ça. Ils ne vont pas en parler ouvertement, mais je pense que les grands joueurs trouvent toujours en eux cette motivation supplémentaire. Clairement, c’est dans ma tête tout le temps, et il y a certainement eu des conneries dites tout au long du processus pour lesquelles je me dis : « OK, n’oublie pas qu’il a dit ça ». Il y a eu des gens qui ont dit des choses folles, qui ne voyaient pas grand chose en moi ni quelle compatibilité je pouvais avoir avec les autres. Je suis un joueur de basket, pour moi peu importe où vous me mettez, je vais y aller à fond et jouer à ma mesure. Bien sûr, j’ai cette confiance en moi. Mais au bout du compte, je comprends. Mon but est de faire en sorte que les gens se disent dans vingt ans : « Je me suis trompé sur lui », vous voyez ? ».

Contribuer à changer la culture des Kings

Sacramento lui a donné sa chance et Tyrese Haliburton reste avant tout reconnaissant envers les Kings.

Si les troupes de Luke Walton ont fait preuve de beaucoup d’irrégularité cette saison, le rookie a pu montrer qu’il avait sa place en NBA apportant de l’adresse, de la polyvalence, en plus d’être un joueur de caractère et capable de prendre feu sur de courtes séquences. Ses ambitions sont élevées mais le but est affiché : être plus régulier, briller avec Sacramento et emmener son équipe le plus haut possible.

« Pour l’instant, j’ai honnêtement l’impression de jouer comme une merde. Je ne suis pas à la hauteur de mes capacités, et c’est frustrant parce que j’ai l’impression que je me dois d’être meilleur, que je dois être meilleur pour notre équipe. Je sais que je suis un rookie, et je n’aime pas penser comme ça. J’aime penser que je suis une pièce précieuse pour cette franchise, et si je veux changer quelque chose dans ce jeu comme je le dis, je dois être meilleur chaque soir. J’ai parlé à de grands joueurs dans cette ligue, et ils m’ont dit à quel point la constance est importante », a-t-il ajouté. « Je ne me fixe jamais de limites ou quoi que ce soit, mais je pense qu’avant tout, le plus important, c’est d’être ici à Sacramento et de contribuer à changer cette culture. C’est mon plus grand objectif en ce moment, ne pas laisser le passé de la culture des Kings m’envahir et venir ici pour faire une vraie différence ».

Le processus est long, mais Sacramento dispose d’éléments de base intéressants pour envisager l’avenir avec optimisme alors que les Kings, sur une série de six défaites, se dirigent vers une 15e saison consécutive sans playoffs.

Et Tyrese Haliburton veut donc faire partie de ceux qui incarneront le changement.

« Il y a beaucoup de gars ici qui veulent vraiment faire de Sacramento un endroit où il fait bon vivre pour les joueurs et qui veulent gagner des matchs, donc je pense que pour la plupart, nous sommes dans le bon état d’esprit. Nous devons juste faire mieux. Nous le devons au staff et aux fans des Kings. Je n’ai pas encore pu jouer devant des fans, mais il est évident que les fans des Kings sont très loyaux ».