Privé de trois joueurs majeurs, Charlotte survit grâce à sa défense

Si les Hornets parviennent à se qualifier directement pour les playoffs, c’est à dire en terminant dans le Top 6, il faudra compter sur James Borrego dans la course au meilleur coach de l’année. En début d’année, son équipe était annoncée dans les choux, pour une nouvelle année de transition, et finalement, ils viennent de passer quelques jours à la 4e place de la conférence Est alors même qu’ils sont privés de trois joueurs majeurs : LaMelo Ball, Gordon Hayward et Malik Monk. A eux trois, ils pèsent plus de 48 points, près de 15 rebonds et 13 passes par match. Beaucoup de formations sombreraient en l’absence de trois de leurs meilleurs marqueurs. Mais Charlotte ne rompt pas, et c’est le signe que le coach est parvenu à créer une identité de jeu et un groupe soudé et homogène.

« Je pense qu’il y a des moments pendant lesquels on apprend beaucoup sur son équipe, sur l’identité et la culture mises en place » explique l’ancien assistant des Spurs sur NBA.com. « Quand vous traversez des moments difficiles comme ça, sur quoi va-t-on se concentrer ? Je pense que c’est vraiment là qu’on voit la confiance entre les joueurs et les staff, les joueurs entre eux, et avec notre problème de développement. Il n’y a pas de passage à vide, ou tout de moins de passage à vide important, si vos joueurs sont prêts, préparés ou formés à gérer ce type de moment. »

« L’attaque, c’est cool, mais sans bonne défense, on ne peut pas être un bon candidat »

Pour maintenir le cap, Borrego et ses joueurs ont décidé de se focaliser sur la défense. Avec quasiment 50 points en moins à combler, une défense améliorée permet de poser de solides fondations et de renforcer l’esprit de solidarité. Avant la rencontre face aux Hawks, les Hornets affichaient une efficacité défensive de 107 points sur 100 possessions, sur les dix derniers matches. Soit la 6e défense sur cette période, avec un beau bilan de 7 victoires pour 3 défaites. Avant cette période, les Hornets affichaient la 20e efficacité défensive de toute la NBA…

« On savait qu’en perdant LaMelo, Malik et Gordon, notre attaque allait en prendre un coup » reconnaît le coach de Charlotte. « Il fallait que notre défense franchisse un cap. On a simplement pris la défense plus au sérieux. Il y a davantage de communication, et les gars en font une affaire personnelle quand leur adversaire marque sur eux. L’attaque, c’est cool, mais sans bonne défense, on ne peut pas être un bon candidat (aux playoffs). »

« On a davantage de joueurs capables de rester face au ballon »

Si certaines équipes se concentrent sur la défense au large, ou d’autres sur la protection du cercle, à Charlotte, on a choisi d’interdire l’entrée dans la raquette. « On fait du meilleur boulot dans la protection de la peinture » poursuit Borrego. « On fait du meilleur boulot dans la défense sur le un-contre-un, et en partie, ce défi individuel sur un-contre-un permet de garder le ballon en dehors de la raquette. Cela tient aussi à une partie de notre effectif car on a ajouté de l’envergure sur le terrain. On a davantage de joueurs capables de rester face au ballon. Notre défense sur le jeu de transition est meilleure, tout comme notre capacité à prendre des rebonds. C’est vraiment la clé en ce moment. »

Cette « clé », c’est de rester face au ballon, même au large, et Borrego retrouve des qualités de la saison passée. « On est davantage face au ballon. Les équipes continuaient de shooter à 3-points face à nous l’an passé, mais on était face à eux pour les contester. Je vois la même chose cette année sur les vidéos, mais on abandonne moins de paniers faciles, des lay-up sans contestation ou des 3-points. On a toujours une main sur le ballon, on conteste… On doit générer plus de balles perdues avec notre défense, et ce groupe faisait la même chose l’an passé. Nous provoquions beaucoup de balles perdues, et c’est ce qu’on fait ces dernières semaines. »