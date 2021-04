Steve Kerr adoube Stephen Silas

La solidarité et la confraternité entre les coaches en NBA ne sont pas des vains mots, et cette nuit, on a assisté à une longue accolade entre Steve Kerr et Stephen Silas. D’un côté, un coach multititré, de l’autre, un « rookie » embarqué dans une opération de reconstruction.

L’occasion pour le coach des Warriors de vanter les mérites de son collègue. « Ce n’est pas le boulot le plus facile lors d’une première saison » reconnaît-il dans le Houston Chronicle. « Mais Stephen est en NBA depuis longtemps, et il y a une raison s’il est très respecté. C’est quelqu’un de passionné, quelqu’un de très réfléchi et d’analytique sur le championnat, et dans son approche des choses ».

Pour Steve Kerr, les Rockets « jouent bien » alors qu’ils ont « complètement changé l’équipe », et il en veut pour preuve cette victoire face à Dallas. « Ils sont sur une bonne dynamique. John Wall leur apporte de l’accélération sur jeu de transition. Olynyk joue bien depuis son arrivée. C’est un autre groupe ».

Et selon lui, Silas est donc le coach idoine pour travailler avec cet effectif recomposé. « Houston est dans une sorte de transformation. Ils ont changé leur équipe, et c’est un boulot difficile alors que les changements s’effectuent au jour le jour » conclut Kerr. « Il gère ça de manière magnifique, et comme je m’y attendais, c’est quelqu’un de très réfléchi et de très mesuré. Je pense que c’est le genre de personne qu’il faut pour ce travail. »