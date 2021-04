Le Top 10 de la nuit | Kyrie Irving est « jordanesque »

Andre Drummond a essayé de gêner Kevin Durant et Kyrie Irving, mais le pivot n’a pas réussi. Le premier a dunké et le second trouvé un trou de souris pour marquer de manière acrobatique. C’est simplement « jordanesque ».

Néanmoins, c’est De’Aaron Fox qui récupère la palme en découpant la défense du Jazz.

Rudy Gobert n’a pas tenté sa chance quand le meneur des Kings est monté au cercle. Pourtant, c’était une belle soirée pour les défenseurs puisque Donovan Mitchell, Derrick Jones Jr. et Blake Griffin ont réalisé de gros contres.