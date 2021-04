Trop solides en fin de match, Donovan Mitchell et le Jazz enfoncent les Kings

31 décembre 2020. Le Jazz n’a plus perdu dans son antre depuis cette date. Les Kings ont longtemps imaginé pouvoir mettre fin à cette série de 23 victoires de suite pour Utah, sur son parquet. En vain. Malgré les efforts de De’Aaron Fox, Sacramento n’a pas fait le poids dans les dernières minutes.

Après un panier à 3-points de Georges Niang, l’un des hommes du Jazz les plus inspirés derrière la ligne à trois points avec Joe Ingles et Mike Conley cette nuit, le Jazz démarre la dernière période avec 9 points d’avance (98-89). Sacramento parvient à répondre grâce à son rookie vedette, Tyrese Haliburton, qui sanctionne dans le corner à longue distance puis à mi-distance, proprement.

Utah obligé de cravacher

Alors que Miye Oni manque une nouvelle fois la cible à 3-points, on se dit que le Jazz, mené à la pause (59-65), va devoir cravacher pour obtenir cette victoire.

D’autant qu’Harrison Barnes inscrit lui un panier primé pour valider un 11-0 passé par les visiteurs. La réaction des locaux ? Elle vient de Donovan Mitchell, le plus « gros » shooteur de la soirée, et de loin.

Dans le dernier quart-temps, l’arrière fait oublier ses trop nombreux ratés derrière l’arc en se rapprochant au maximum du cercle. Lorsqu’il ne parvient pas à scorer avec ses « floaters », Donovan Mitchell obtient à minima les lancers-francs. Ses 17 lancers dans la soirée sont quasiment aussi nombreux que le nombre obtenu par toute l’équipe adverse…

Il ramène ainsi son équipe à égalité à six minutes de la fin (102-102) avant que les joueurs de Quin Snyder ne fassent la différence dans le « money time ». Georges Niang inscrit un nouveau panier primé avant que Donovan Mitchell n’accède encore une fois au cercle. Sacramento peine à répondre face à la défense adverse et doit s’en remettre à une ligne de passe coupée par Buddy Hield pour obtenir un panier facile.

Le Jazz trop solide dans le « money time »

De’Aaron Fox et Richaun Holmes, les deux Californiens les plus productifs de la soirée, ne parviennent plus à marquer dans cette dernière période. Leurs difficultés s’illustrent dans ce « pick-and-roll » mal exécuté qui se termine en perte de balle dont Mike Conley profite pour finir en « floater ». La réponse de Moe Harkless, par ailleurs très actif dans le jeu ? Airball…

Le même Harkless se fait rejeter au cercle par le seigneur des anneaux, Rudy Gobert, et Utah poursuit son effort avec un panier primé de Mike Conley pour coller un 12-0 à son adversaire. Fox a beau convertir un 3-points, c’est trop tard. Utah a bien mieux négocié cette fin de rencontre pour s’assurer un… 24e succès de suite à domicile.

Première équipe de la ligue à atteindre les 40 victoires, le Jazz (40v-13d) conserve ainsi le meilleur bilan du championnat, et de loin, avant de recevoir les Wizards lundi. Les Kings (22v-31d), qui enregistrent leur 6e défaite de suite à la pire période, se déplacent chez les Pelicans le même soir.