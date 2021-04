En avril, Kentavious Caldwell-Pope retrouve le fil

Après un premier de mois de compétition satisfaisant, Kentavious Caldwell-Pope avait un peu disparu de la circulation en février et mars. Maladroit et irrégulier, « KCP » ne tournait qu’à 7.1 points de moyenne le mois dernier, à 35 % de réussite au shoot.

Avec les longues absences de LeBron James et Anthony Davis, les Lakers attendent logiquement plus des seconds couteaux. Et quand pour affronter Miami, Frank Vogel doit en plus se passer de Kyle Kuzma et Talen Horton-Tucker, Kentavious Caldwell-Pope doit alors impérativement retrouver le chemin du cercle.

« Il a répondu présent », affirme le coach des champions en titre au Los Angeles Times. « Je lui ai demandé d’être agressif, de marquer beaucoup et même littéralement d’inscrire 25 points. Il en a mis 28. Ces moments pourraient être positifs quand tout le monde sera de retour car il aura retrouvé du rythme. »

« Entre celui qu’il est maintenant et celui qui a été drafté par les Pistons, c’est le jour et la nuit »

Son mois d’avril est effectivement bien meilleur que les deux précédents avec 15.5 points de moyenne à 49 % de réussite au shoot et 54 % à 3-pts. Son match à 28 unités face au Heat (6/11 derrière l’arc) est même son meilleur de la saison.

« Ça m’a aidé que le coach me mette dans ces situations pour marquer et prendre des shoots », explique le joueur. « Je vais en profiter le plus possible. Je vais être agressif dès que j’ai la balle, ne pas m’inquiéter du reste et chercher des tirs. Sans oublier de défendre, comme je l’ai toujours fait. Je suis à mon meilleur niveau quand on peut jouer les transitions, obtenir des lay-up faciles et des paniers primés. »

Très précieux en playoffs la saison passée, notamment contre Denver et Miami, Kentavious Caldwell-Pope reste un élément important dans la machine offensive de Los Angeles. Le relancer complétement à un peu plus d’un mois des choses sérieuses reste le parfait timing.

Andre Drummond, qui a évolué avec « KCP » pendant quatre saisons à Detroit, a déjà remarqué l’évolution de son ancien coéquipier, qui a certes perdu en statistiques mais gagné en efficacité.

« Entre celui qu’il est maintenant et celui qui a été drafté par les Pistons, c’est le jour et la nuit », constate le pivot. « Il reste un grand défenseur et il a progressé au shoot. Il a confiance dès qu’il s’agit de tirer en sortie de dribble. Contre le Heat, il a fait un grand match, c’est juste dommage de ne pas avoir gagné. »