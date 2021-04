Les Warriors se sabordent en six secondes

Golden State peut s’en vouloir, et les mots sont faibles… Les joueurs de Steve Kerr tenaient cette deuxième victoire d’affilée qui leur aurait permis de revenir à hauteur des Spurs. Mais les coéquipiers de Stephen Curry ont complétement gâché cette fin de match cette nuit face à Washington avec un rebond mal assuré, puis une balle perdue.

Alors qu’ils menaient de trois points à 20 secondes de la fin, les hommes de la Baie vont donc enchaîner les erreurs et subir la loi de Bradley Beal, auteur de six points en… six secondes pour arracher la victoire.

Une accumulation d’erreurs

Tout d’abord, sur la tentative d’égalisation ratée de Russell Westbrook à 10 secondes du terme, les Warriors ne sécurisent pas le rebond. Bradley Beal se défait du marquage d’Andrew Wiggins, s’empare du ballon qui allait sortir du terrain et il peut déclencher son tir dans le coin. En retard sur l’action, Wiggins essaye quand même de le contrer mais il touche la main du Wizard, et lui offre par conséquent un lancer franc bonus en plus des 3-points marqués par Beal. Résultat : 108-107 pour Washington !

Golden State se retrouve à une longueur derrière mais il leur reste six secondes pour passer devant. Ils mettent en place un bon système avec Draymond Green à la passe, Steph Curry en leurre sur une sortie d’écran et Damion Lee qui profite de la fausse piste de son coéquipier pour se diriger vers le cercle.

Auteur de 10 points, 4 interceptions et 3 rebonds, Lee se retrouve sous le cercle, et Green le sert dans le bon timing. Il n’a pu qu’à finir au cercle, mais… Lee se ravise au dernier moment et, tel un Boris Diaw à certains moments, il préfère ressortir le ballon ! Beal a anticipé. Il intercepte le ballon. Faute sur lui. Il met ses deux lancers. L’affaire est pliée !

À portée de fusil des Pelicans

En bonne position près du cercle, l’arrière des Warriors a donc opté pour l’extra-passe, et il ne pouvait que s’en vouloir de cette fin de match ratée. « Je me suis démarqué, j’étais ouvert pendant une seconde et Draymond m’a fait une excellente passe » raconte le Warrior. « J’essaye de faire la bonne action en voyant qu’il y a un 2 contre 1 de l’autre côté mais je perds le ballon. Cette défaite est totalement pour moi, c’est complétement de ma faute. Je dois être meilleur dans ces situations. Je ne peux pas nous coûter le match. »

Après cette défaite cruciale, qui fragilise leur 10e place, Steve Kerr garde un goût très amer de cette rencontre. « C’est une situation très frustrante quand vous avez la dernière action et que ça ne marche pas. Nous allons tous mal dormir ce soir. Je vais mal dormir, Damion aussi, je suis sûr que ce sera le cas pour tout le monde. »

Malgré la déception, ses hommes doivent déjà passer à autre chose avec donc la réception des Rockets cette nuit. « C’est vraiment une défaite très, très dur à avaler mais nous devons rebondir. Nous avons un autre match samedi soir face à Houston. »