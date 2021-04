Covid-19 : Thaddeus Young, vacciné en son âme et conscience

Alors que l’éligibilité à la vaccination continue de s’étendre en Illinois (toutes les personnes âgées de 16 ans et plus vont bientôt pouvoir être admissibles), les Bulls ont réussi à organiser une première session de vaccination contre le Covid-19. La plupart des membres de l’équipe auraient accepté de se faire vacciner d’après Thaddeus Young, qui a pour sa part expliqué sa démarche après réflexion et échanges avec sa franchise ainsi que ses coéquipiers.

« Nous avons beaucoup d’informations entre les mains et nous avons pris le temps d’en apprendre davantage sur le vaccin. Les gars qui l’ont fait sont arrivés à la conclusion qu’ils voulaient le faire dès que possible afin de pouvoir se libérer de certains des protocoles et essayer de revenir à une vie semi-normale », a-t-il déclaré.

Un quotidien moins contraignant une fois vacciné

En accord avec le syndicat des joueurs, la NBA avait en effet acté un allégement des protocoles sanitaires pour les équipes (et leurs staffs) qui auraient vacciné au moins 85% de leurs effectifs, comme l’arrêt des tests PCR sur les jours « off », où l’autorisation pour les membres vaccinés de se restaurer en terrasse, de recevoir des invités à leurs domiciles, de quitter leurs chambres d’hôtel en déplacement, ou encore d’accéder au centre d’entraînement sans masque. L’accès aux bars ou aux clubs reste en revanche interdit.

« Une fois que je me suis senti plus à l’aise et plus réceptif à l’idée de le prendre, je me suis de plus en plus détendu au fil du temps », a ainsi poursuivi Thaddeus Young au Chicago Tribune. « Ce n’est pas quelque chose à laquelle j’ai pensé hier, en me disant: « Ok, je vais le prendre ». C’est plutôt moi qui ai récolté des informations pendant un certain temps, ainsi que mes coéquipiers pendant une période d’un mois ou deux, en recevant constamment des informations, en en parlant et en comprenant davantage l’utilité ».

En dehors du fait que Thaddeus Young, gaucher, a été le seul joueur à recevoir sa première dose du vaccin Pfizer dans le bras droit, l’intérieur a indiqué qu’il n’avait ressenti aucun symptôme, à part une petite fatigue.

Cette saison, les Bulls n’ont en tout cas pas été épargnés par les contraintes du protocole sanitaire cette saison, avec notamment quatre joueurs testés positifs depuis la reprise (Garrett Temple, Tomas Satoransky, Chandler Hutchison et Noah Vonleh avant d’être coupé) et plusieurs matchs reportés en deuxième partie de saison.