Shaqtin’ A Fool : du pur Westbrook

Les internautes ont choisi Marcus Smart comme numéro 1 de la semaine du Shaqtin’ A Fool avec ce shoot ave maria après un entre-deux.

Mais pourquoi est-il dans le bêtisier alors qu’il restait 0.3 seconde au chrono, et que son tir paraît justifié ? Parce qu’en récupérant la balle, le chrono était remis à zéro, et qu’il aurait dû attendre. C’est confus, et on peut lui préférer Russell Westbrook qui récupère un rebond offensif et choisit le « head shot » plutôt que de remonter au cercle.

La boulette collective est pour le Magic avec quatre joueurs qui partent en attaque, en oubliant qu’il y a une remise en jeu à effectuer…