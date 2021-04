Tyler Herro a retrouvé ses pouvoirs

Auteur d’une superbe première année en NBA, ponctuée d’une participation aux Finals dans la « bulle » d’Orlando, Tyler Herro se devait maintenant de confirmer, au cours de cette nouvelle campagne, les promesses entrevues en 2019/20. Mais il lui a fallu franchir bien des obstacles depuis la fin du précédent exercice.

Souvent mentionné dans des rumeurs de transfert, relatives à James Harden, Kyle Lowry ou encore Victor Oladipo, le jeune arrière du Heat a d’abord éprouvé toutes les peines du monde à entrer dans sa deuxième campagne NBA. Il faut dire que les blessures (cou, hanche), le Covid-19, les résultats de son équipe et la courte durée de la dernière intersaison ne lui ont guère facilité la tâche.

Comble de l’ironie, c’est juste après la « trade deadline » que Tyler Herro a définitivement lancé sa saison 2020/21. Et, ce, dans un rôle de Sixième homme qu’il ne s’attendait plus à occuper.

« Je pensais vraiment être titulaire », avoue le joueur de 21 ans, dans les colonnes du Sun Sentinel. « Mais au fil de la saison, les choses peuvent évoluer et je suis désormais en paix avec le fait de sortir du banc, de continuer à le faire. Mais j’ai dû m’y adapter pendant une courte période de temps, car j’étais titulaire en début de saison. […] Dans tous les cas, j’ai la sensation de toujours disposer du même nombre de tirs. »

Revigoré depuis la « trade deadline »

Utilisé en sortie de banc depuis le 5 février, Tyler Herro a effectivement eu du mal à se réhabituer à ce statut de remplaçant, lui qui avait passé les six premières semaines de cette campagne dans le cinq de départ de Miami. Preuve en est, sur ses 20 premiers matchs disputés en tant que sixième homme, il tournait à 13.5 points, 4.9 rebonds et 3.1 passes de moyenne, à des pourcentages de réussite de seulement 38% aux tirs et 30% à 3-points.

Mais depuis le 25 mars, autrement dit suite à la « trade deadline », l’ancien élève de l’université de Kentucky a retrouvé des couleurs, à l’instar de Duncan Robinson. Et ses statistiques s’en ressentent avec 17.6 points, 3.3 rebonds et 3.3 passes par rencontre, à 50% aux tirs et 45% à 3-points.

Deux mois plus tard, le 13e choix de la Draft 2019 s’est donc réhabitué à ce rôle dans lequel il s’épanouissait tout au long de la saison 2019/20. Mieux : le Heat gagne bien plus souvent depuis, avec 20 victoires en 31 matchs.

« Je peux apporter du scoring en sortie de banc », confie-t-il. « Je tente d’apporter toute mon énergie à l’équipe quand j’entre en jeu, de maintenir le même rythme et je fais en sorte de continuer à le faire lorsque tous les remplaçants sont présents. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent scorer et avoir du temps de jeu. »

L’utiliser en sortie de banc permet également de ne pas l’associer directement avec Duncan Robinson, pour éviter trop de problèmes défensifs pour Miami en début de rencontre.

Plus efficace et libéré en sortie de banc ?

Accompagné de Goran Dragic, Andre Iguodala, Nemanja Bjelica ou encore Precious Achiuwa, Tyler Herro s’est en tout cas ré-imposé comme le leader d’attaque de la « second unit » de Miami. Un joueur sur lequel Erik Spoelstra ne cesse pourtant de s’appuyer dans les quatrièmes quarts-temps sous pression, malgré son statut de remplaçant.

« L’équipe me fait confiance et je fais en sorte de réaliser les actions qu’il faut pour l’emporter », explique l’arrière de Miami, toujours très confiant. « Je suis prêt à prendre les gros tirs dans le quatrième quart-temps et je pense que mes coéquipiers, toute l’équipe même, ont confiance en moi à ce niveau. »

Très jeune, Tyler Herro dispose d’un potentiel tellement intéressant que son président Pat Riley le considère comme intouchable. Néanmoins, il va sans doute lui falloir un peu de temps avant de pouvoir s’imposer comme un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur. Surtout au sein d’un effectif aussi fourni en termes de talent et renforcé, depuis peu, par les arrivées successives de Victor Oladipo, Trevor Ariza, Nemanja Bjelica et Dewayne Dedmon.

« Dès que vous ajoutez de nouveaux joueurs dans une équipe, cela demande un temps d’adaptation pour apprendre à se connaître, être capable de jouer ensemble, comprendre ce qu’ils aiment et qu’ils s’intègrent au collectif », estime la pépite floridienne. « Ils apprennent toujours nos systèmes et chaque jour est synonyme d’apprentissage pour nous. Mais je pense que les nouveaux joueurs vont nous amener à un autre niveau. Et je suis excité de voir jusqu’où nous pourrons aller. J’ai l’impression que cette équipe a beaucoup de potentiel. »